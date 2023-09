Peineta Garcés pide el regreso de Eduardo Vargas a la Roja: "Me extraña que no esté"

La falta de gol fue un gran problema para la selección chilena en la primera fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026. La Roja sólo le anotó a Uruguay gracias a Arturo Vidal, quien ingresó en el segundo tiempo del partido ante la Celeste para tratar de revertir un desastre.

En el Late de Florete, un programa exclusivo de RedGol, Peineta Garcés analizó el deficit goleador de la Roja y apuntó un nombre que podría ofrecer una solución: Eduardo Vargas, a quien Eduardo Berizzo no ha considerado para sus nóminas nacionales.

“Pregunté por él y me extrañó no tenerlo definitivamente, porque él está jugando en Brasil. Ha vuelto, está marcando, se ha mantenido en el fútbol brasileño y eso no es menor, porque es algo que no le ha pasado a Arturo Vidal”, comentó el entrenador nacional.

Además, lo puso por sobre la opción de Damián Pizarro. “Quien haya pensado que Pizarro falta en la Roja está en otro planeta, viendo fútbol en Júpiter o en Marte. En este momento Vargas es mucho más. Para un defensa colombiano o ecuatoriano, tener a Edu en frente… no, por favor”, contó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja?

La selección chilena vuelve a jugar en octubre: el jueves 12 chocará con Perú y el martes 17 con Venezuela por las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ahí, la Roja buscará sumar su primer triunfo del proceso clasificatorio.

¿Cuántos goles lleva Eduardo Vargas esta temporada?

Eduardo Vargas lleva tres goles en este temporada con el Atlético Mineiro. El delantero ha disputado 31 partidos: 12 del Brasileirao, nueve del Campeonato Mineiro, siete de Copa Libertadores y tres de la Copa de Brasil. Tiene una asistencia.