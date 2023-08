Una de las polémicas que ha dejado la nómina de la Selección Chilena para el comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, fue la ausencia de Claudio Bravo y el llamado, en su lugar, del cuestionado Cristóbal Campos.

Esto, tomando en cuenta que el ex capitán de La Roja no fue llamado, en apariencia, por la lesión que sufre y le ha marginado en Betis; mientras que el arquero de la U, no vive un buen presente.

En ese sentido, el entrenador Jorge Garcés, de paso fugaz por la Selección en 2001 mostró su indignación por la decisión de Eduardo Berizzo, de elegir a Campos por sobre Bravo para el inicio de las Eliminatorias.

¿Qué dijo Jorge Garcés por presencia de Campos sobre Bravo en La Roja?

“Si en algo que no estoy de acuerdo con Berizzo es no llamar a Claudio Bravo. Yo creo que los jugadores de la Roja tienen que ser siendo reemplazados y cuando son reemplazados deben serlo por méritos”, afirma Peineta en diálogo con Bolavip Chile.

En esa línea, Garcés agrega que “Campos tiene condiciones, pero ¿Es para estar en una nómina reemplazando a Claudio Bravo? No me parece. Brayan Cortés tiene tremendas condiciones pero no es Bravo”.

¿Cuáles fueron los arqueros nominados en La Roja?

El técnico Eduardo Berizzo convoca a cinco arqueros en la Selección Chilena para el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026: Gabriel Arias (Racing, ARG), Brayan Cortés (Colo Colo), Cristóbal Campos (U de Chile), Tomás Ahumada (Audax Italiano) y Diego Carreño (O’Higgins).

¿Cuáles son los partidos de La Roja en septiembre?

El Equipo de Todos comenzará su camino en las Eliminatorias el viernes 8 de septiembre, visitando a Uruguay, en el Estadio Centenario de Montevideo; luego, el martes 12, recibirá en el Estadio Monumental a Colombia..