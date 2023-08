Claudio Bravo mantiene la confianza de los arqueros para la Roja: "No nos podemos dar el lujo de que no juegue"

La disputa por el arco de la selección chilena está presente a días de comenzar las eliminatorias para el Mundial 2026, con la duda de si Claudio Bravo será nominado por Eduardo Berizzo, por el inconveniente de los partidos amistosos, además porque se está recuperando de una lesión.

Pese al contexto, históricos porteros conversaron con Redgol sobre la situación del portero de la Roja, donde la conclusión es que todos quieren a Bravo titular, en desmedro de Gabriel Arias o Brayan Cortés.

Lo espera

Oscar Wirth es un experimentado bajo los tres palos, quien asegura que no se puede dejar al margen al capitán de la selección chilena.

“Creo que, en el caso de Claudio, que se venga recuperando, parece que es una lesión reiterada, puede crear, entre comillas, una intranquilidad en él. Cuando uno está en instancia competitiva quiere que no le pasen cosas, pero si por cualquier motivo te sucede te deja abrumado. Pero la vedad, es que por calidad, y están los tres, obviamente lo elijo a Bravo. Es el mejor”, detalla.

Pese a esto, si es que no puede venir por la lesión, asegura que corre la lista: “Está claro que si quieres tener tranquilidad, el arquero de Racing, es el que está más acaballo, tiene más competencia. Me inclinaría por Arias. Lo de Cortés es lo que es, no será más”.

No se cambia

Para Leonardo Canales, quien tuvo algunos pasos por la Roja, la decisión es toda de Berizzo y su forma de llevar adelante el plantel, pero entiende que en el caso de la portería no se puede dudar.

“Para mí Claudio, como sea. Tiene la experiencia, porque rinde, independiente los años que tenga”, comenzó explicando.

“Según lo que predica Berizzo, que dice que tiene que tener continuidad, en ese caso, si hace valer su pensamiento, tendría que ser Arias. Porque está constantemente jugando, hizo buen partido con Boca. Brayan viene alternando. Pero para mí es Claudio, con condiciones normales, con pretemporada, donde empezó el torneo, pero yo siempre por Claudio, sin desmerecer a los demás”, detalló.

El dueño de la meta

Para Paulo Garcés no se puede pensar en un reemplazante teniendo a Bravo en condiciones.

“Siempre lo voy a decir, hasta que él diga que nada más, siempre debe ser el arquero de la selección”, explicó.

“Arias, ya no es sólo este torneo, viene a un gran nivel en Racing peleando cosas importantes. Brayan no ha jugado lo suficiente por la alternancia de Colo Colo”, aclaró.

Pese a las otras opciones, el Halcón asegura que la trayectoria de Bravo y su desempeño no puede ser desperdiciado en este momento, cuando se necesita a los mejores en cancha.

“Siempre lo voy a recalcar, al nivel de Claudio, esté o no jugando, está en una de las mejores ligas del mundo y no nos podemos dar el lujo de que Claudio no juegue en la selección. Es el mejor de la historia de Chile de los que yo vi, así que tiene que seguir siendo el portero de la selección”.

Paciencia

Víctor Rivero, pese al conocimiento que tiene de Gabriel Arias, cree que es importante esperar a Claudio Bravo, porque es el que está al mejor nivel en estos momentos.

“A pesar de que Gabriel Arias está jugando con mayor continuidad y en una liga más importante que Brayan Cortés, que está alternado, además Bravo en recuperación. Pero por lo que significa en la selección, por estar en nivel de Europa y sus características, debemos esperar a Bravo”, finalizó.

¿Cuántos equipos de la Conmebol clasificarán al Mundial del 2026?

Serán seis los combinados sudamericanos que clasifiquen de manera directa a la próxima cita planetaria de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Además, el séptimo jugará un repechaje intercontinental para definir otro clasificado.

¿Cuándo debuta la selección chilena en las Eliminatorias 2026?

La Roja iniciará su camino rumbo al Mundial del 2026 de visita ante Uruguay, pactado para el viernes 8 de septiembre a las 20:00 (hora chilena) en el Estadio Centenario.