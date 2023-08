Las eliminatorias para el Mundial 2026 comienzan en septiembre y la selección chilena debe ir definiendo su equipo para enfrentar a Uruguay en Motevideo y a Colombia en casa.

Por lo mismo, ante la duda de Claudio Bravo, está la inquietud sobre qué portero lo podría suplir, donde Patricio Yáñez asegura que, pese a su gran rendimiento, Gabriel Airas no es confiable.

No le gusta

Así lo hizo saber el ex seleccionado de la Roja, quien en Deportes en Agricultura, aseguró que no le genera sensación de tranquilidad en la portería, cuando se la ha dado la opción al meta de Racing.

“El tema es cuando se pone la camiseta de la Roja compadre y le tiritan las cañuelas”, comenzó analizando Yáñez.

Si bien ya tiene bastantes partidos en el cuerpo con la selección chilena, el ex delantero cree que no se puede confiar en alguien que no ha dado el ancho como reemplazo de Bravo.

“Ha tenido grandes jornadas, grandes rendimientos, ha venido a jugar a Chile con los mejores rendimientos en Argentina y le tirita la pera”, enfatizó.

¿Cuántos equipos de la Conmebol clasificarán al Mundial del 2026?

Serán seis los combinados sudamericanos que clasifiquen de manera directa a la próxima cita planetaria de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Además, el séptimo jugará un repechaje intercontinental para definir otro clasificado.

¿Cuándo debuta la selección chilena en las Eliminatorias 2026?

La Roja iniciará su camino rumbo al Mundial del 2026 de visita ante Uruguay, pactado para el viernes 8 de septiembre a las 20:00 (hora chilena) en el Estadio Centenario.