La salida de Marcelino Núñez en muletas del estadio Centenario, luego de la derrota de la Selección Chilena a manos de Uruguay en el debut de las Eliminatorias Sudamericanas, encendió las alarmas. El doctor Jorge Cheyre, con Chilevisión, afirmó que lo del jugador era un esguince grave o una fractura.

Sin embargo, no hubo actualizaciones sobre el estado de salud del mediocampista durante todo el fin de semana. Eduardo Berizzo fue el encargado de dar el parte médico de Marcy, este lunes en conferencia de prensa, y confirmó que no jugará ante Colombia.

“No podría exponer como desventaja lo que me pregunta. No creo que el partido pase por los minutos de nuestros futbolistas. Es lo que es, hay que adaptarse. Todo el mundo tiene dificultades. Exponerlas es excusarme y no me gusta excusarme”, comentó el seleccionador nacional.

Específicamente sobre Núñez, Berizzo reveló que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo. No habló sobre plazos ni tampoco sobre la magnitud de la lesión. “Respecto a Marcelino, los tiempos de recuperación de su esguince no le permitirán llegar a mañana. No será posible que integre el partido de mañana”, dijo.

Eso obligará a que haya, al menos, un cambio en la formación inicial de La Roja para enfrentar a Colombia. Todo apunta a que Arturo Vidal saldrá como titular ante los cafeteros, en una oncena que volverá al 4-3-3 luego de jugar con 4-2-2-2 ante Uruguay.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

Tras perder en el debut contra Uruguay, la Roja jugará el martes 12 de septiembre ante Colombia. El duelo, válido por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, se disputará en el Estadio Monumental desde las 21:30 horas.

¿Cuándo es la próxima fecha de eliminatorias?

Chile volverá a jugar por las Eliminatorias Sudamericanas en octubre próximo. El día 12 recibe a Perú y el 17 visita a Venezuela en dos partidos claves para instalarse en la parte alta de la tabla de posiciones.