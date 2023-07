Lawrence Vigouroux delira por jugar en La Roja: "No me voy a rendir"

A su llegada al Burnley, Lawrence Vigouroux se afirmó como uno de los porteros con mayor proyección en Chile. Por primera vez, el formado en Liverpool jugará en la Premier League y proyectó lo que se viene en su nuevo club. Además, confesó que su sueño es debutar en la Selección Chilena.

En conversación con la BBC Radio Lancashire, Vigouroux reveló que “he venido aquí para trabajar lo más que pueda y para tratar de darme la mejor oportunidad de jugar. Pero, al final del día, solo un portero puede jugar y no sé quién será. Mientras pueda darme la mejor oportunidad, entonces seré feliz”.

“Siento que voy a mejorar aquí con el entrenador y el cuerpo técnico que tenemos. Voy a mejorar aquí, enormemente, solo con el entrenamiento. Entonces, si trabajo muy duro día a día, voy a saborear el fruto de eso”, agregó el portero nacional.

Su vista está en La Roja

La gran misión que hoy tiene el arquero es debutar en la Selección Chilena absoluta. Según él, su meta es convencer a Eduardo Berizzo de jugar en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y por eso aceptó fichar por el Burnley.

“Siempre quiero ser parte del equipo. Las clasificatorias comienzan en septiembre, por lo que será muy bueno si puedo participar. Solo tengo que trabajar duro. Si recibo el llamado, recibo el llamado. Si no lo hago, entonces tengo que seguir trabajando hasta que lo haga, porque no me voy a rendir”, afirmó.

Pero no solamente piensa en La Roja. “No se trata solo de Chile, tengo ambiciones de ingresar al equipo aquí. Haga lo que haga aquí, eso es lo que todos verán en Chile. Si pueden ver eso, será más fácil que me llamen”, destacó Vigouroux.

De todos modos, su cambio de club fue meramente por recomendación del cuerpo técnico de la Selección Chilena. “Dijeron que tenía que intentar llegar a un nivel más alto, y eso fue una gran parte de mi salida de Leyton Orient”, sentenció.