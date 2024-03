La selección chilena terminó la fecha FIFA, luego de su amistoso contra la selección de Francia en donde perdió por 3-2, pero dejó un buen gusto hacia la crítica y mucha esperanza para el futuro de la mano del técnico Ricardo Gareca.

Por lo mismo, se dieron los primeros elogios para el entrenador argentino, donde fue imposible no comporara la situación, al menos en lo anímico, con su antecesor Eduardo Berizzo.

Como lo hizo el ex portero Nicolás Peric en ESPN, al asegurar que “no era tan díficil”, frase que fue debatida de inmediato por Jean Beausejour, quien golpeó la mesa en el programa en defensa del Toto.

“Yo sé que es medio impopular ahora defender ciertas cosas, pero soy un defensor del trabajo de Eduardo Berizzo. Un técnico tremendamente profesional y decente. Que las cosas no le salieron, no le salieron. Pero no voy a comparar, eso es muy maletero. Yo por lo menos no soy así”, comentó.

La conversación subió de tono por el tema de Berizzo, donde el ex lateral puso sobre la mesa que era fea la comparación, ante un tipo que siempre intentó sacar a la Roja en adelante.

“Me estás dejando mal porque dije que antes los colocaba en otro lado, pero eso no quiere decir que esté juzgando el trabajo de Berizzo y no tengo dudas que es profesional, pero de eso consta estar sentado acá. Sé que es un gran profesional, no se le dieron los resultados, perfecto, pero se puede hacer un análisis por lo que fue, esa es nuestra labor”, replicó Peric.

Pero Beausejour no bajó su argumento, especificando que la crítica es muy dura con el proceso Berizzo, aunque quieran bajar un poco el argumento futbolístico contra Gareca.

“Cuando se dice no era tan difícil, hay una carga de peyorativo, cuando metes dos cambios para atrás pareciera que no, ahora suena más lindo. Pero cuando dices no era tan fácil ponerlos en el lugar. pero hay un dejo y no es tan fácil. Quizás estamos de acuerdo en el fondo, pero estuvimos ahí. Perdón, disculpa”, precisó.

