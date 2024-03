Eduardo Vargas tuvo su regreso goleador a la selección chilena de la mano de Ricardo Gareca. Turboman aportó con un gol en el 3-0 sobre Albania en Italia, en lo que fue su primer partido en el equipo de todos después de dos años.

Si bien es cierto no fue un partido brillante el del delantero, se dio el gusto de convertir en un equipo que hace rato viene padeciendo por la falta de peligro en el arco rival.

Uno que analizó de buena forma el rendimiento de Edu fue Jean Beausejour, quien en su calidad de comentarista en ESPN afirmó que “Vargas se resume en eficacia, gol versus minutos. No es de grandes asociaciones y no lo digo peyorativamente, porque el gol es lo más importante. Es el timbre”.

“Hizo el gol y pensé que eso va a activar en él otras cosas. Me imagino que Gareca le dirá ‘viste que eres importante, debes tener más minutos. Si juegas contantemente acá vas a jugar, confío en ti’”, agregó Bose.

Para cerrar, el bicampeón de América se unió al clamor bullanguero por un posible regreso de Vargas. “Que se venga a la U, está de cajón ahora. Pero hay cosas económicas, cómo te sientes en el club, la ciudad. No todo es el domingo en cancha”, concluyó.

Cabe recordar que Turboman finaliza su contrato con Atlético Mineiro en diciembre de este 2024. A partir de junio puede negociar como jugador libre, algo que Universidad de Chile podría aprovechar para repatriarlo. ¿Podrán hacerlo?

¿Cuándo juega la selección chilena ante Francia?

Chile jugará ante los subcampeones del mundo el próximo martes 26 de marzo a partir de las 17:00 (hora de Chile) en el Estadio Vélodrome de Marsella, Francia.

¿Qué canal transmite los este amistoso entre Chile y Francia?

Este amistoso del equipo de todos podrá ser visto de manera gratuita en TV abierta, a través de la pantalla de Chilevisión. También estará disponible en la señal online de este canal.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.