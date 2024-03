La familia azul suplica por el regreso de Edu Vargas tras su gol en la Roja: “Si quiere tanto a la U, que se venga”

El proceso del Tigre Gareca en la selección chilena comenzó de la mejor manera. La Roja le hizo frente a un clasificado a la Eurocopa 2024 como Albania y lo superó ampliamente por un contundente 3-0 en Italia.

Una de las buenas figuras que tuvo el equipo de todos en Parma fue Eduardo Vargas. Si bien es cierto no fue un partido brillante el de Turboman, aportó con su gol a un equipo que hace viene padeciendo por la falta de peligro en el arco rival.

Este regreso a los festejos de Edu en Chile tiene a la familia azul esperanzada con su vuelta en el corto plazo. Lamentablemente Vargas no goza del mejor de los presentes en Brasil, algo que en la U podría aprovechar para repatriarlo.

En charla con RedGol, Héctor Hoffens declaró que “me encantaría que vuelva porque es un buen jugador. Y lo demostró, aunque no haya jugado muy bien quizás, hizo un gol y eso es lo importante”.

“Toda la gente que ha sido importante en la U siempre tienen que volver a su casa, porque echan de menos, ¿no? Si quiere tanto a la U que se venga”, agregó.

Por su parte Sandrino Castec sostuvo que “Vargas no ha andado en los últimos años y creo que mostró que tiene una opción de seguir jugando. La U es un buen es un buen lugar para él. Aparte que hincha, así que yo creo que es el jugador que la U necesita también. Y ojo que va a estar más cerca la selección”.

“Terminar bien la carrera es lo más importante de cualquier jugador y no venir a terminarla cuando ya no tienes posibilidad de jugar”, agregó el ex delantero.

Cabe recordar que Eduardo Vargas termina sus contrato con el Atlético Mineiro en diciembre de este año. A partir de junio puede negociar como jugador libre, algo que en la U podrían aprovechar para repatriarlo. ¿Podrán hacerlo?

¿Cuándo juega la selección chilena ante Francia?

La Roja se verá las caras ante los subcampeones del mundo el martes 26 de marzo desde las 17:00 (hora de Chile) en el Estadio Vélodrome de Marsella, Francia.

¿Qué canal transmite los este amistoso entre Chile y Francia?

Este amistoso de la Roja podrá ser vistos de manera gratuita en TV abierta, a través de la pantalla de Chilevisión. También estará disponible en la señal online de este canal.

