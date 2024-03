Bravo le pega a Berizzo tras gran debut con Gareca: “Hay cosas que en una farmacia no las vas a encontrar”

Ricardo Gareca tuvo un debut a lo grande en la selección chilena. El Tigre aprobó en su primer partido con una buena victoria de 3-0 sobre Albania, elenco dirá presente en la próxima Eurocopa 2024.

Dentro las buenas figuras que tuvo la Roja en Italia destaca Claudio Bravo, quien regresó al equipo de todos tras prácticamente ser cortado por Eduardo Berizzo en el anterior proceso.

En charla con los medios tras la victoria, el portero afirmó que “estamos más que tranquilos, nos genera felicidad por haber hecho una buena semana. Ustedes vieron la manera de trabajar del cuerpo técnico. Hicimos un partido perfecto, eso habla bien del trabajo del equipo, empezar así nos genera satisfacción”.

En ese sentido, el formado en Colo Colo valoró el llamado de Gareca en su primera nómina, dándole de pasada un pequeño golpe al anterior DT de la Roja.

“No me lo esperaba, porque venía de no estar compitiendo por mi lesión, pero cuando uno lleva años en esto te sabes desenvolver de una manera distinta, hay cosas que en una farmacia no las vas a encontrar. Nos vamos felices por lo que hicimos, el examen era hoy para ver cómo estaba lo nuestro”, señaló.

Para finalizar, el meta tuvo palabras de elogio para Eduardo Vargas y Víctor Dávila, afirmando que “no sabe el potencial que tiene ellos. Nos toca sufrirlos en los entrenamientos, conocer de cerca las capacidades de cada uno. Me siento orgulloso de nuestros compañeros, no es sorpresa como juegan”.

¿Cuándo juega la selección chilena ante Francia?

La Roja enfrentará a los subcampeones del mundo el martes 26 de marzo desde las 17:00 (hora de Chile) en el Estadio Vélodrome de Marsella, Francia.

¿Qué canal transmite los este amistoso entre Chile y Francia?

Este amistoso de la Roja podrá ser vistos de manera gratuita en TV abierta, a través de la pantalla de Chilevisión. También estará disponible en la señal online de este canal.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.