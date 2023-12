La Roja sufre de anemia. Se podría decir que los goles son la sangre que hace latir el corazón del fútbol, y en la selección chilena hace tiempo que estos faltan. Sin embargo, Iván Zamorano tiene a su candidato ideal para recuperarse.

El cuarto goleador histórico del Equipo de Todos, con 34 anotaciones en 69 partidos, habló en la Gala Crack de TNT Sports y fue consultado por varios temas. Uno de ellos, obviamente, era el triste presente goleador de Chile.

Si hay algo de lo que Zamorano sabe es de anotar, ya que en los 631 partidos que jugó tuvo 311 festejos, y por eso tiene un fuerte candidato para darle esa sangre goleadora que tanto le pena al combinado nacional: Fernando Zampedri.

Y es que el delantero argentino de 35 años lleva los últimos cuatro años siendo el goleador del fútbol chileno con Universidad Católica, por lo que el mítico Bam Bam desde ya piensa en nacionalizarlo y que defienda a nuestro país.

Zamorano pide a Zampedri para curar la anemia de goles

“Yo creo que son procesos. Si bien es cierto que en Chile falta gol, pero yo creo que hay jugadores que se la pueden” dispara de entrada Zamorano.

Después, Bam Bam destaca que “Ben Brereton está viviendo un momento muy negativo en su carrera con falta de gol, pero es un goleador. Damián Pizarro, que está comenzando su carrera, y también es un goleador“.

“Hay jugadores para el futuro, y aquí tenemos uno que si lo nacionalizamos también puede ser un aporte como Fernando Zampedri“, propone.

Tras eso, Zamorano destaca que el Toro ha sido “cuatro veces goleador del fútbol chileno, y es indudable que podría ser un aporte“.

“Yo creo que los goleadores vivimos de momentos, y ojalá que ahora que tenemos este tiempo se pueda recuperar ese olfato goleador de los goleadores, porque los necesitamos mucho”, cerró.

Así, Zamorano detalla que “no me preocupa el presente de la selección chilena, lo que me preocupa es que no tengamos técnico. Yo creo que eso me preocupa, todas las selecciones ya tienen un técnico y nosotros no lo tenemos”.

“Entonces, claro, cuando uno dice que llega en marzo, ojo, tiene tres meses para el comienzo de la Copa América y otros meses más para las Eliminatorias, entonces yo creo que debería tomarse ya una determinación o haber tenido a lo mejor un plan B o C, y ahora mismo debería estar trabajando”, dispara.

“Ojalá que la designación sea lo más pronto posible, porque así hay más tiempo de analizar, planificar y estructurar un plan de trabajo que nos lleve a ser nuevamente protagonistas en el medio sudamericano”, cerró el tema.

¿Gareca? ¿García? ¿Córdova? ¿Huerta?

“Me gusta Gareca. Tiene conocimiento del fútbol sudamericano, es un tipo serio, trabajador, ya sabemos lo que hizo con Perú, entonces me parece que le podría dar algo distinto a lo que hemos tenido“, destaca Iván Zamorano.

Así, señala que “creo que Rueda, Berizzo, Lasarte muchas veces el perfil de entrenador no se parecen en nada a lo que a lo mejor necesita Chile“.

“Gareca me gusta y ojalá llegue, pero lo más importante de todo es que se tome una pronta determinación de quien va a venir”, señala. Y tras eso le preguntan por si algún entrenador nacional le llama la atención.

“Me llama muchísimo la atención lo que hizo Jaime García en Ñublense, el Coto Sierra en Arabia Saudita, me gusta mucho lo que está haciendo el Nico Córdova a pesar de que se quiere centrar en la formación pero para mí es un técnico que sí o sí va a ser técnico de la selección”, expone.

“El mismo Gustavo Huerta que ya estuvo en la selección como ayudante de Nelson Acosta, y lo hizo bien, entonces son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, sobre todo el estilo que quiere darle la Federación del fútbol chileno al equipo, y eso tiene que comenzar con objetivos y metas super claras”, concluyó.

¿Cuándo juega la Roja?

Recién en septiembre de 2024 vuelve a la acción la selección chilena. Entre fines de junio y principios de julio jugará la Copa América en Estados Unidos, y en septiembre enfrentará a Argentina (jueves 5) y Bolivia (martes 10), por la octava y novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

