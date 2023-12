Fernando Zampedri consiguió un récord muy especial este fin de semana con Universidad Católica. Además de alcanzar la anhelada clasificación a la edición 2024 de la Copa Sudamericana, el Toro se matriculó con 17 goles en la temporada, lo que lo convirtió en el goleador del Campeonato Nacional 2023.

Por cuarto año consecutivo, el ex jugador de Rosario Central fue el máximo anotador del torneo chileno. Así, superó la marca que ostentaban cinco cracks del fútbol nacional, que lograron ser goleadores solo en tres certámenes al hilo.

Fernando Zampedri se convirtió en el primer tetragoleador -consecutivo- del fútbol chileno. Superó a Eladio Zárate (1967-1968-1969), Esteban Paredes (2014-C, 2014-A, 2015-C), Óscar Fabbiani (1976-1977-1978), Carlos Caszely (1979-1980-1981) y Rubén Martínez (1989-1990-1991).

El Toro confesó que no estuvo pendiente de la tabla de goleadores, sino que “estuve más atento al partido nuestro. Era muy importante ganar. Después sí, lo iba siguiendo. En el momento miraba los partidos, los resultados y bueno, al final se dio que salí goleador del torneo, así que muy contento por eso”, comentó.

Luego de convertirse en tetragoleador del fútbol chileno sin jugar en la última fecha por suspensión, Zampedri se mostró emocionado. “Con ganas de llegar a mi casa, de abrazar a mi gente, a mi familia, a mi señora, a mis hijos. Ellos también son parte de este logro; están todos los días apoyando en los momentos buenos, en los momentos malos. Uno se aferra mucho a la familia y bueno, esperando verlos para disfrutar con ellos”, agregó.

“Estoy viviendo tiempos muy lindos. La verdad es que desde que llegué a Chile la institución me acogió de una gran forma, me abrió la puerta de su casa, me siento muy cómodo. Y la verdad que el trabajo y el esfuerzo que estoy poniendo día a día en esta institución, hoy da recompensa”, detalló Zampedri.

Según él, en Universidad Católica “me ponen un lugar muy privilegiado, y la verdad es que me pone muy contento. En lo personal me quedan dos años de contrato. Seguir trabajando, seguir brindándome al 100 como el primer día, y seguir por este camino de conseguir cosas importantes con el club”, explicó.

El Toro aprovechó de darle las gracias al plantel cruzado por ayudarlo y acompañarlo con este nuevo éxito. “Déjame agradecer a mis compañeros que son gran parte de este logro. Ellos se brindan al 100 conmigo y para mí eso es un montón”, destacó el delantero.

¿Cuántos goles ha anotado Fernando Zampedri en Universidad Católica?

Luego de cuatro temporadas con Universidad Católica, Fernando Zampedri ha convertido 102 goles; 78 en Primera División de Chile, 8 en Copa Chile, 8 en Copa Libertadores, 6 en Copa Sudamericana y 2 en la Supercopa. Además, ha sido goleador del torneo en los cuatro años: 2020 (20), 2021 (23), 2022 (18) y 2023 (17). Por otro lado, el Toro está a 16 goles de igualar a Rodrigo Barrera como máximo anotador en la historia de la UC.

