Iván Zamorano se ofrece para trabajar en Colo Colo: "Me encantaría aportar"

Iván Zamorano sueña con volver a Colo Colo. El gran deseo de Bam Bam es volver al Cacique y trabajar por hacer más grande al club, motivo por el que se ofreció a trabajar en la institución en un futuro y aportar a su crecimiento y desarrollo desde áreas no precisamente futbolísticas.

En la Gala Grack Easy, organizada por TNT Sports, el sempiterno goleador habló con RedGol y DaleAlbo y confesó que, pese a que le encanta su trabajo actual como comentarista deportivo en la TV estadounidense, el anhelo más profundo está en regresar al albo.

“Yo estoy bien en lo que hago. A pesar de que es indudable de que uno está afrontando nuevos desafíos, me encantaría sí aportar; no sé si como técnico o manager, director deportivo. Colo Colo es mi vida, mi papá me llevaba de chiquitito y en su momento vine a jugar para cumplir mi sueño y el de mi papá antes de morir”, comentó Zamorano.

Precisamente en 2003 Bam Bam volvió a Chile, luego de un prolífico paso por el Club América de México. Colo Colo fue el club escogido y, considerando la quiebra en que estaba inmerso el club, decidió jugar sin cobrar sueldo. Fue su último club antes del retiro.

“Jugué gratis en Colo Colo y me encantaría volver en algún momento y hacer algo por el club. También hablaba con Pablo Milad y me encantaría hacer algo por Chile, pero con algo concreto y un proyecto. Eso lo sabe Dios en un futuro”, añadió Zamorano sobre su deseo.

Por otro lado, el Pichichi analizó el 2023 del Cacique. “El año de Colo Colo, bueno, empezamos mal. Después un término en el medio muy bueno y después terminó mal. Es indudable, más allá del tema futbolístico que tuvo altas y bajas, que es algo que puede pasar, el manejo a nivel de institución me parece que no fue correcto”, recordó.

“Ahí es dónde Colo Colo debería mejorar muchísimo, hoy más que nunca están saliendo chicos interesantísimos en el área formativa y eso se debe manejar mucho mejor. No se llegó a ser campeón; para mí, si Colo Colo llegó a ser segundo, no es un buen campeonato”, sentenció Bam Bam.

¿A qué se dedica Iván Zamorano?

Actualmente, Iván Zamorano vive en Miami desde el 2017 y es analista deportivo para la cadena Univisión. Trabajó en el mismo canal para la Copa América Centenario en 2016, pero a partir del año siguiente se radicó en Estados Unidos con su familia para potenciar su carrera como comunicador.

