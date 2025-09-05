Lejos de dejar una buena sensación entre los hinchas de la Selección Chilena, la derrota del equipo de Nicolás Córdova en Maracaná ante Brasil por 0-3 se tomó por parte de muchos hinchas como un auténtico papelón. Y hay motivos para la crítica.

Más allá de que hayan debutado nuevos nombres, el esquema que puso en cancha el técnico interino fue muy conservador, tanto así que no tuvo remates al arco durante el juego en Río de Janeiro. A eso también se debe sumar que el Scratch disputó su mejor encuentro en estas Eliminatorias.

Todo lo anterior fue puesto sobre la mesa en el análisis de Jorge Garcés, ex técnico de la Selección que en conversación con RedGol fue categórico en afirmar que lo visto en Maracaná fue lo más parecido a “un entrenamiento con público“.

ver también Experto quema todo tras la dura derrota ante Brasil: “Estamos en el peor momento del fútbol chileno en su historia”

Ex DT de la Selección critica nivel en derrota con Brasil

A la hora de analizar el encuentro, el otrora DT de Santiago Wanderers campeón en 2001 no dudó en sostener que “el partido este me hizo pensar en los típicos entrenamientos cuando uno busca automatizaciones, automatismo ofensivos, como lo hizo Brasil con nosotros”.

“Chile trató de hacer un trabajo defensivo que era indudablemente difícil. Acá yo no estoy culpando a Chile, pero fue un entrenamiento para Brasil y de cierto punto también para los chicos de la Selección Chilena”, agregó Garcés.

Sobre si hay futbolistas para destacar en esta derrota, “Peineta” afirma que “al único que voy a destacar de Chile es a Lawrence Vigouroux, me gustó su juego, no tuvo responsabilidad en los goles, bien con los pies, se nota que está jugando en una liga importante en Inglaterra, tiene muchas condiciones“.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo es el próximo juego de La Roja?

La Selección Chilena cierra su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 este martes 9 de septiembre cuando reciba en el Estadio Nacional a Uruguay, desde las 20:30 horas.