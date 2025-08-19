Es tendencia:
Selección Chilena

“Está muy al límite”: Felipe Loyola y el peligro que salpica a la Selección Chilena

Desde Argentina alertan sobre el estado físico del volante nacional, quien se infiltra para poder jugar con Independiente.

Por Alfonso Zúñiga

Felipe Loyola arriesga su físico para jugar con Independiente.
Felipe Loyola arriesga su físico para jugar con Independiente.

Cunde la preocupación en la Selección Chilena. Todo a raíz de la confesión que hizo el volante Felipe Loyola luego del juego de ida donde su equipo, Independiente, cayó ante Universidad de Chile por octavos de final en Copa Sudamericana.

Fue en la zona mixta del Estadio Nacional que el polifuncional jugador reconoció que “en lo personal vengo con problemas físicos pero doy todo para estar siempre adentro”, y agregó que “me pinché para jugar pero eso rescato porque damos todo para sacar adelante la llave”.

Pues bien, una semana después de estos dichos, aumenta la incertidumbre en la Selección por el estado de Loyola. Es más, desde Argentina encienden la alerta al staff de Nicolás Córdova, con miras a los últimos dos juegos por Eliminatorias ante Brasil y Uruguay.

Alerta en La Roja por físico de Felipe Loyola

Fue durante el programa ESPN F Show que el periodista trasandino Damián Iribarren, que sigue la actualidad de Independiente para la señal, quien comentó sobre la actualidad del ex Huachipato y enfatiza en que está jugando “muy al límite”.

“Loyola no está atravesando un momento aceptable, él arrastra una tendinitis en su rodilla y esto hace que no pueda rendir al máximo porque está muy al límite en cuanto a lo físico“, afirmó el periodista que miró en menos a la U tras la derrota en Santiago.

El comunicador aprovechó la instancia para hablar de los otros chilenos en el Rojo. Sobre Pablo Galdames comentó que “le da frescura al equipo cuando entra, pero su técnico (Julio Vaccari) lo prefiere poner en los segundos tiempos, con el marcador liquidado”.

Mientras que sobre Luciano Cabral advierte que “en las últimas horas está siendo muy cuestionado, no juega bien actualmente, pero tengo la teoría de que es porque el técnico lo pone a marcar en un mediocampo donde se siente con la necesidad de ayudar al equipo”.

Los números del volante chileno en 2025

En la presente temporada, entre torneos locales y Copa Sudamericana, Felipe Loyola registra un total de 2.777 minutos en cancha durante 33 encuentros, en los cuales registra siete goles y cuatro asistencias.

