El 2024 comenzará con un desafío de proporciones para Chile, ya que La Roja Sub 23 disputará el Preolímpico para buscar pasajes a París. En medio de los trabajos de preparación, una señal de televisión abierta confirmó que dará los duelos de la selección de forma gratuita.

Chile trabaja en Juan Pinto Durán, donde Nicolás Córdova evalúa a los jugadores para realizar la nómina definitiva dentro de los próximos días. El otrora volante de Colo Colo asumió este trabajo que en un principio sería de Eduardo Berizzo, pero que tras su renuncia en noviembre quedó en manos de Córdova. La Roja tiene bastante ilusión de hacer un buen papel en Venezuela, en el torneo que comienza el 20 de enero.

Entre las figuras del plantel nacional, destaca la presencia de Vicente Reyes de Norwich de Inglaterra, Daniel González de Universidad Católica, Vicente Pizarro de Colo Colo, Lucas Assadi de Universidad de Chile y Alexander Aravena de Universidad Católica. La Roja ya conoce su grupo y el fixture dentro del torneo, por lo que acá te contaremos cómo podrás seguir todos los detalles de la competición a través de la TV.

¿Dónde ver el Preolímpico y a La Roja Sub 23?

Los partidos de Chile en Venezuela podrán ser vistos en las diversas señales de TVN. El canal estatal anunció la transmisión del torneo y de los duelos de La Roja Sub 23.

¿Cuál es el fixture de Chile en el Preolímpico?

La Roja integra el Grupo B y estos serán sus rivales:

1° fecha – Perú vs Chile : 21 de enero a las 16:00 horas.

: 21 de enero a las 16:00 horas. 2° fecha – libre.

3° fecha – Uruguay vs Chile : 27 de enero a las 19:00 horas.

: 27 de enero a las 19:00 horas. 4° fecha – Chile vs Argentina: 30 de enero a las 19:00 horas.

vs Argentina: 30 de enero a las 19:00 horas. 5° fecha – Chile vs Paraguay: 2 de febrero a las 19:00 horas.

Un descartado para el Preolímpico

Los entrenamientos en Juan Pinto Durán comenzaron el pasado 20 de diciembre, donde Nicolás Córdova ha encabezado los trabajos. Cuando salió el listado de los jugadores llamados a la prenomina, una de las ausencias que llamó la atención fue la de Darío Osorio. Sin embargo, esta no se debió a una elección deportiva, sino que su club, Midtjylland de Dinamarca, no quiso ceder al jugador debido a que el torneo no es fecha FIFA, por lo que no era su obligación hacerlo.