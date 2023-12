¿Cuándo es el Preolímpico? La Roja Sub 23 tiene un nuevo desafío en el inicio del 2024

Chile tendrá que disputar un importante torneo en el amanecer del 2024. La Roja Sub 23 participará en el Preolímpico para buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de París. Un desafío complejo, para el cual ya hay prenomina y acá te contamos cuándo será.

El último tiempo ha sido bastante movido en Juan Pinto Durán. En el último tiempo, la selección en todos los niveles no ha cosechado buenos resultados, algo que se grafica en la mayor masculina que ni siquiera tiene entrenador tras la salida de Eduardo Berizzo. Ahora será una nueva oportunidad de la Sub 23 de limpiar este opaco presente. Con Nicolás Córdova al mando irán a Venezuela.

Chile estará en el Grupo B del Preolímpico con Argentina, Uruguay, Perú y Paraguay, mientras el Grupo A es integrado por Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. Los dos primeros de da zona avanzarán a la fase final de cuatro selecciones. Los dos países con mayor puntaje en esa instancia obtendrán la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, a disputarse entre julio y agosto del próximo año.

¿Cuándo es el Preolímpico de La Roja Sub 23?

Este torneo se disputará entre el 20 de enero y 11 de febrero en Venezula. Acá te dejamos el fixture de Chile:

1° fecha – Perú vs Chile : 21 de enero a las 16:00 horas.

: 21 de enero a las 16:00 horas. 2° fecha – libre.

3° fecha – Uruguay vs Chile : 27 de enero a las 19:00 horas.

: 27 de enero a las 19:00 horas. 4° fecha – Chile vs Argentina: 30 de enero a las 19:00 horas.

vs Argentina: 30 de enero a las 19:00 horas. 5° fecha – Chile vs Paraguay: 2 de febrero a las 19:00 horas.

¿Cuál es la prenomina de Chile para el Preolímpico?

Arqueros

Tomás Ahumada (Audax Italiano)

Diego Carreño (O’Higgins)

Vicente Reyes (Norwich)

Alejandro Santander (Cobresal)

Ignacio Sáez (U. de Chile) – jugador Sub 18 invitado

Defensas

Daniel González (U. Católica)

Daniel Gutiérrez (Colo Colo)

Bruno Gutiérrez (Colo Colo)

Joaquín Gutiérrez (Huachipato)

Esteban Matus (Audax Italiano)

Benjamín Rojas (Palestino)

Marcelo Morales (U. de Chile)

Matías Vásquez (Magallanes)

Jeyson Rojas (Colo Colo)

Valentín Vidal (Unión Española)

Jonathan Villagra (Unión Española)

Nicolás Suárez (Colo Colo) – jugador invitado Sub 18

Mediocampistas

Lucas Assadi (Universidad de Chile)

Felipe Chamorro (Palestino)

Felipe Massri (Unión Española)

Renato Cordero (Universidad de Chile)

Jeison Fuentealba (Universidad de Chile)

César Pérez (La Calera)

Vicente Pizarro (Colo Colo)

Luis Rojas (Crotone – Italia)

Javier Cárcamo (Huachipato) – jugador invitado Sub 18

Delanteros

Julián Alfaro (Magallanes)

Alexander Aravena (Universidad Católica)

Gonzalo Tapia (Universidad Católica)

Clemente Montes (Universidad Católica)

Damián Pizarro (Colo Colo)

Leandro Hernández (Colo Colo)

Lucas Cepeda (Wanderers)

Luciano Arriagada (Athletico Paranaense)

Lautaro Pastrán (Belgrano – Argentina)

Las grandes ausencias

Al ser publicada la nómina de Chile, rápidamente los hinchas acusaron la ausencia de algunos valores jóvenes que han sido parte de convocatorias anteriores: Darío Osorio, Bruno Barticciotto y Nayel Mehssatou. En la misma publicación, desde La Roja explicaron que sus clubes no los quisieron ceder ya que el Preolímpico no es en fecha FIFA, por lo que no están obligados a prestarlos. Del extranjero si estarán Vicente Reyes, Luis Rojas, Luciano Arriagada y Lucas Pastrán.