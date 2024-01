¿Cuándo juega Chile vs Paraguay? Transmisión del último duelo en el Preolímpico Sub 23

El Preolímpico Sub 23 se acaba para Chile. La Roja termina su participación en el torneo enfrentando a Paraguay, buscando una victoria que permita finalizar de la mejor manera y de paso, limpiar la pésima imagen dejada en el último encuentro.

La Roja Sub 23 viajó a Venezuela con ilusión. La posibilidad de asistir a unos Juegos Olímpicos no se presenta todos los días e ir a París 2024 seducía bastante. Sin embargo, el rendimiento no estuvo a la altura de las circunstancias y Chile quedó eliminado restando un encuentro. Mucho se debatirá sobre si es o no un fracaso, pero la mejor manera de terminar la competición es con un triunfo.

¿Cuándo juega Chile vs Paraguay Sub 23?

El partido será este viernes 2 de febrero a las 20:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico Nacional Brígido Iriarte de Caracas, Venezuela.

¿Qué canales transmiten en vivo a La Roja en el Preolímpico?

Puedes ver todos los partidos del Preolímpico Sub 23 en las señales de DirecTV Sports, mientras que los partidos de Chile también se transmiten en vivo por TVN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TVN

Abierto

7 (Santiago)

TDT

7.1 (Santiago)

5.1 (Arica)

10.1 (Iquique)

6.1 (Antofagasta)

7.1 (Copiapó)

4.1 (La Serena-Coquimbo)

12.1 (Gran Valparaíso)

12.1 (Rancagua)

10.1 (Talca)

4.1 (Gran Concepción)

7.1 (Temuco)

3.1 (Valdivia)

4.1 (Puerto Montt)

Cable

VTR: 19(Santiago)/707

DirecTV: 149/1149

Movistar: 119/807

Claro: 53/553

Zapping: 19

TuVes HD: 55

Entel: 64

Mundo: 14/514

GTD/Telsur: 19/25

¿Dónde ver por streaming el Preolímpico Sub 23?

Puedes ver en vivo y gratis por las plataformas de streaming de TVN el partido, como su señal online en TVN.cl; o también en la app de pago DGO.

Humillante derrota ante Argentina

La Roja no logró ser regular en el Preolímpico y hoy paga el precio con su eliminación, despidiéndose así de la posibilidad de estar presente en los Juegos Olímpicos. Chile comenzó con una derrota ante Perú que atrajo todos los fantasmas del pesimismo. A pesar de aquello, los dirigidos por Nicolás Córdova se alcanzaron a recuperar y derrotaron a Uruguay en la segunda jornada, aunque al parecer solo fue la mejoría antes de la muerte.

Ante Argentina había que rescatar puntos para seguir en carrera, pero la ilusión no duró mucho. Un contundente 5-0 de la Albiceleste, selección que arrastraba algunas críticas, fue suficiente para demostrar que Chile no pudo estar a la altura de la competición. Un torneo que iba a ser dirigido por Eduardo Berizzo, pero que tras su renuncia debió asumir de emergencia Córdova sin lograr resultados con esta selección Sub 23.

Paraguay y Argentina ya tienen asegurada su clasificación al cuadrangular final, donde se repartirán los dos pasajes a París 2024 para los mejores de la Conmebol. Chile se medirá ante la Albirroja buscando dejar atrás la humillante derrota ante los dirigidos por Javier Mascherano e inter finalizar de la manera más decorosa, una actuación que es para el olvido y que deja muy pocas cosas positivas para rescatar.