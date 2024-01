La eliminación de la selección chilena en el torneo Preolímpico de Venezuela borró las aspiraciones de los dirigidos por el técnico Nicolás Córdova, para decir presente en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luego de perder ante Perú y Argentina, además de una victoria contra Uruguay, la Roja Sub 23 se quedó sin chances de avanzar en la fase de grupos, pese a que le falta enfrentar a Paraguay.

Por lo mismo la crítica apunta muy fuerte al trabajo realizado por Nicolás Córdova y sus dirigidos, por un nuevo revés en las selecciones juveniles de Chile, que están lejos de competir.

Dentro de los comentarios, Patricio Yáñez golpeó la mesa y apuntó a la prensa por la forma de afrontar sus dardos contra la Roja, donde les pidió calmar las pasiones.

Críticas

Fue en Deportes en Agricultura, donde el ex jugador de la selección chilena y Colo Colo, pidió cambiar la forma en que se ataca el proceso, porque estaban siendo muy drásticos.

“Podrían hacer lo mismo cuando Chile gana. Los periodistas están acostumbrados a abrir micrófono para que la gente se descargue cuando boletean a Chile, cuando le va mal”, comenzó a explicar.

Por lo mismo, pide que cuando se consigan triunfos, sean de la misma forma para destacar lo positivo de una selección chilena.

“Me gustaría que tuvieran el equilibrio cuando gana Chile, que den el espacio, para que la gente opine bien. Se les pasa la mano. Yo los quiero, pero por qué no se desahogan cuando Chile gana, cosa que no pasa mucho”, precisó.

De igual forma…

Pese a esto, Yáñez igual analizó la derrota del equipo de Nicolás Córdova, dejando en claro que nunca hubo una idea de juego para pensar en clasificar de ronda.

“Chile fue un desastre, fue un partido malo. Llama la atención lo del péndulo, perdiste con Perú, que podrías haber ganado, y cuando ibas al matadero le ganas a Uruguay, que era la selección que iba a arrasar y se fueron para la casa con Bielsa enojado. Luego con un Mascherano cuestionado, donde uno podía esperar que la diferencia no fuera tanto, te pasaron la aplanadora”, destacó.

El ex delantero asegura que nadie le tenía confianza al equipo, desde antes del torneo, y que los que podían brillar no lo hicieron.

“A priori, no teníamos nada que hacer. No me gustó ninguno. Un portero interesante para el futuro, el resto no alcanza, solo con unas jugadas del Haaland chileno (Damián Pizarro), que se vio con ganas con Uruguay”, cerró.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.