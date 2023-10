El Preolímpico 2024 será el siguiente desafío de la Selección Chilena Sub 23 después de los Juegos Panamericanos. El equipo que dirige Eduardo Berizzo, luego de disputar el torneo de fútbol de Santiago 2023, buscará uno de los dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024 en enero próximo.

Venezuela será la sede del certamen que este viernes conoció a los grupos que conformarán la primera fase. En el caso de Chile, La Roja cayó sorteada al grupo B, cuyo cabeza de serie es la Argentina de Pablo Solari. Uruguay, Paraguay y Perú son los otros equipos que conforman la llave.

El “grupo de la muerte” es donde aparece la Selección Chilena, ya que en el A figuran Venezuela, Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia. Los nacionales buscarán avanzar al cuadrangular final del certamen, donde clasifican las dos mejores selecciones de cada fase.

Varios jugadores de La Roja Sub 23 se reencontrarán con Solari, un viejo conocido para la categoría. Esto porque la mayoría de ellos compartieron con él en Colo Colo, dado que el Pibe jugó entre fines del 2020 y mediados del 2022 en la tienda alba.

¿Con quiénes puede encontrarse Solari?

Sin ir más lejos, figuras como Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Vicente Pizarro o Damián Pizarro compartieron cancha con el delantero argentino. Esto, sin contar a quienes pueden entrar a la convocatoria que no tendrá las tres excepciones +23 como en Santiago 2023. Entre ellos se encuentran Jordhy Thompson, Carlos Palacios o Jeyson Rojas.

Será un nuevo reencuentro de Pablo Solari con Chile luego de su prolífico paso por Colo Colo. Desde que dejó el país para fichar por River Plate ha jugado dos amistosos contra clubes nacionales; uno fue el Cacique, en noviembre del 2022, y uno ante la UC, en septiembre del 2023.

Además, el Pibe volverá a jugar con la Banda Sangre contra los albos, en un amistoso de intertemporada que fue programado para noviembre de este año. Todo indica que el cuadro argentino vendrá a Concepción para enfrentar a los dirigidos por Gustavo Quinteros.

¿Dónde se jugará el torneo Preolímpico Sub 23 2024?

El Preolímpico Sudamericano Sub 23 se disputará entre el sábado 20 de enero y el domingo 11 de febrero del 2024. Venezuela será el país que organice el certamen y las ciudades que recibirán partidos serán Caracas, Barquisimeto y Valencia.

¿Cuál es el próximo desafío de La Roja Sub 23?

La Selección Chilena competirá en el torneo de fútbol de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Revisa el calendario completo.

Masculino

23 de octubre

13:00 Colombia vs Honduras | Valparaíso

15:00 Uruguay vs República Dominicana | Viña del Mar

18:00 Brasil vs Estados Unidos | Valparaíso

20:00 Chile vs México | Viña del Mar

26 de octubre

13:00 México vs República Dominicana | Valparaíso

15:00 Estados Unidos vs Honduras | Viña del Mar

18:00 Chile vs Uruguay | Valparaíso

20:00 Brasil vs Colombia | Viña del Mar

29 de octubre

13:00 Brasil vs Honduras | Viña del Mar

13:00 Uruguay vs México | Valparaíso

18:00 Chile vs República Dominicana | Viña del Mar

18:00 Colombia vs Estados Unidos | Valparaíso

1 de noviembre

12:00 3ºA vs 3ºB | Valparaíso

14:00 4ºA vs 4ºB | Viña del Mar

17:00 Semifinal 1ºA vs 2ºB | Valparaíso

20:00 Semifinal 1ºB vs 2ºA | Viña del Mar

4 de noviembre

15:00 Definición por el bronce | Viña del Mar

20:00 Final masculina | Viña del Mar

