Aunque las primeras competencias empezaron este miércoles 18 de octubre, el puntapié inicial oficial de los Juegos Panamericanos será este viernes 20. Ese día está pactada la ceremonia de inauguración de Santiago 2023, que contará con artistas como Los Bunkers o Sebastián Yatra.

El torneo de fútbol estará dividido en dos disciplinas: masculino Sub 23 y femenino. Precisamente las mujeres serán quienes abran los fuegos del balompié en el evento multideportivo y en RedGol te traemos el calendario completo de la Selección Chilena en los Panamericanos.

La Roja Femenina quiere la gloria

Todo comenzará el domingo 22 de octubre a las 18:00. En el tercer partido de la jornada, La Roja Femenina recibirá a Paraguay por la fecha 1 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. El equipo que dirige Luis Mena buscará batir a las paraguayas, que traen tres jugadoras del medio local: Dahiana Bogarín (CC), Yaki Vecca y Rebeca Fernández (U de Chile).

La acción del fútbol femenino retoma el miércoles 25 de octubre. Allí será el turno de La Roja Fem de jugar contra México. El partido se jugará en Sausalito desde las 20:00 horas y ganar será clave para las de Luis Mena. Si suman de a tres pueden llegar clasificadas a semis a la fecha 3.

Para cerrar la fase de grupos, el sábado 28 será la fecha 3 del futfem. La Selección Chilena jugará contra Jamaica, que viene de quedar fuera de los Juegos Olímpicos; el puntapié inicial será a las 18:00 en Valparaíso.

La Roja Sub 23 busca medalla

La Selección Chilena Sub 23 jugará ante México en el estadio Sausalito de Viña del Mar el lunes 23 de octubre. La fecha 1 del fútbol masculino comenzará para los nacionales a las 20:00 horas. Las grandes figuras no fueron cedidas para ir con el Tri a Santiago 2023 por lo que los más experimentados son Erik Lira (Cruz Azul) y Fidel Ambriz (León).

Volverán a las canchas el jueves 26, cuando a las 18:00 horas enfrenten a Uruguay en el Elías Figueroa. El equipo tiene a un viejo conocido del medio local, ya que el zaguero Alan Saldivia de Colo Colo entró en la nómina de la Celeste, la cual fue visada por Marcelo Bielsa.

La Roja Sub 23 de Eduardo Berizzo buscará clasificar a las semifinales el domingo 29 de octubre. El estadio Sausalito de Viña del Mar será sede del partido contra República Dominicana a las 18:00 horas, momento en que se definirá el grupo A.

¿Cuáles son los grupos del fútbol en los Juegos Panamericanos?

El torneo de fútbol en Santiago 2023 tendrá dos modalidades, masculino y femenino. En el caso de los hombres, el grupo A cuenta con Chile, México, Uruguay y República Dominicana. El grupo B, en tanto, tiene a Brasil, Estados Unidos, Colombia y Honduras.

Por otra parte, las mujeres de La Roja son parte del grupo A con México, Paraguay y Jamaica. Asimismo, el grupo B del fútbol femenino tiene a Estados Unidos, Argentina, Costa Rica y Bolivia.

¿Cuál es el calendario del fútbol en Santiago 2023?

Masculino

23 de octubre

13:00 Colombia vs Honduras | Valparaíso

15:00 Uruguay vs República Dominicana | Viña del Mar

18:00 Brasil vs Estados Unidos | Valparaíso

20:00 Chile vs México | Viña del Mar

26 de octubre

13:00 México vs República Dominicana | Valparaíso

15:00 Estados Unidos vs Honduras | Viña del Mar

18:00 Chile vs Uruguay | Valparaíso

20:00 Brasil vs Colombia | Viña del Mar

29 de octubre

13:00 Brasil vs Honduras | Viña del Mar

13:00 Uruguay vs México | Valparaíso

18:00 Chile vs República Dominicana | Viña del Mar

18:00 Colombia vs Estados Unidos | Valparaíso

1 de noviembre

12:00 3ºA vs 3ºB | Valparaíso

14:00 4ºA vs 4ºB | Viña del Mar

17:00 Semifinal 1ºA vs 2ºB | Valparaíso

20:00 Semifinal 1ºB vs 2ºA | Viña del Mar

4 de noviembre

15:00 Definición por el bronce | Viña del Mar

20:00 Final masculina | Viña del Mar

Femenino

22 de octubre

13:00 México vs Jamaica | Valparaíso

15:00 Estados Unidos vs Bolivia | Viña del Mar

18:00 Chile vs Paraguay | Valparaíso

20:00 Costa Rica vs Argentina | Viña del Mar

25 de octubre

13:00 Estados Unidos vs Costa Rica | Valparaíso

15:00 Paraguay vs Jamaica | Viña del Mar

18:00 Bolivia vs Argentina | Valparaíso

20:00 Chile vs México | Viña del Mar

28 de octubre

13:00 Estados Unidos vs Argentina | Valparaíso

13:00 México vs Paraguay | Viña del Mar

18:00 Chile vs Jamaica | Valparaíso

18:00 Costa Rica vs Bolivia | Viña del Mar

31 de octubre

12:00 4ºA vs 4ºB | Valparaíso

14:00 3ºA vs 3ºB | Viña del Mar

17:00 Semifinal 1ºA vs 2ºB | Valparaíso

20:00 Semifinal 1ºB vs 2ºA | Viña del Mar

3 de noviembre

15:00 Definición por el bronce | Valparaíso

20:00 Final femenina | Valparaíso

