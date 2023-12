Nicolás Córdova explica por qué Midtjylland no cede a Darío Osorio para el Preolímpico

Darío Osorio será la gran baja de la selección chilena Sub 23 para el Preolímpico, en donde la Roja saldrá a buscar un cupo para París 2024. Midtjylland no quiso ceder al talentoso mediocampista para el torneo que comenzará en enero y Nicolás Córdova explicó por qué.

El jefe técnico de las selecciones juveniles y el apuntado para dirigir a la Roja Sub 23 en Venezuela habló con TNT Sports. “A mí me explicaron que en su club quieren que haga la pretemporada y que antes se tome sus respectivas vacaciones”, comentó al mencionado programa.

“El segundo semestre de ellos se les viene complicado, así que decidieron dejarlo allá”, agregó. Como el Preolímpico no cae en fecha FIFA, el club no tiene obligación alguna de cederlo, como ya habían aclarado desde la ANFP. Lo mismo ocurrió con Bruno Barticciotto y Nayel Mehssatou.

Midtjylland, puntero de la Superliga danesa, no tendrá actividad hasta febrero de 2024. De hecho, no volverá a jugar hasta el 18 de febrero, una semana después de que termine el Preolímpico 2024. A pesar de eso, prefirieron que Osorio no volviera a Sudamérica en el receso.

La Roja Sub 23 ya entrena para el Preolímpico

La Roja Sub 23, sin Darío Osorio, ya comenzó sus trabajos pensando en el Preolímpico 2024. Los entrenamientos al mando de Nicolás Córdova, quien asumió el desafío luego de la renuncia de Eduardo Berizzo, comenzaron este miércoles 20 de diciembre en Juan Pinto Durán.

El combinado nacional ya está preparando su debut, el que será el 21 de enero ante Perú en la primera fecha del Grupo B. Un día antes comenzará la competencia que reunirá a 10 selecciones en búsqueda de dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luego, la Roja chocará con Uruguay el 27 de enero, con Argentina el 30 y con Paraguay el 2 de febrero. Los dos primeros equipos de los grupos A y B avanzarán a la fase final, de donde saldrán los dos clasificados a los Juegos Olímpicos. El 11 de febrero los conoceremos.

La nómina de la Roja para el Preolímpico

Arqueros:

Tomás Ahumada (Audax Italiano)

Diego Carreño (O’Higgins)

Vicente Reyes (Norwich)

Alejandro Santander (Cobresal)

Ignacio Sáez (U. de Chile) – jugador Sub 18 invitado

Defensas:

Daniel González (U. Católica)

Daniel Gutiérrez (Colo Colo)

Bruno Gutiérrez (Colo Colo)

Joaquín Gutiérrez (Huachipato)

Esteban Matus (Audax Italiano)

Benjamín Rojas (Palestino)

Marcelo Morales (U. de Chile)

Matías Vásquez (Magallanes)

Jeyson Rojas (Colo Colo)

Valentín Vidal (Unión Española)

Jonathan Villagra (Unión Española)

Nicolás Suárez (Colo Colo) – jugador invitado Sub 18

Mediocampistas

Lucas Assadi (Universidad de Chile)

Felipe Chamorro (Palestino)

Felipe Massri (Unión Española)

Renato Cordero (Universidad de Chile)

Jeison Fuentealba (Universidad de Chile)

César Pérez (La Calera)

Vicente Pizarro (Colo Colo)

Luis Rojas (Crotone – Italia)

Javier Cárcamo (Huachipato) – jugador invitado Sub 18

Delanteros

Julián Alfaro (Magallanes)

Alexander Aravena (Universidad Católica)

Gonzalo Tapia (Universidad Católica)

Clemente Montes (Universidad Católica)

Damián Pizarro (Colo Colo)

Leandro Hernández (Colo Colo)

Lucas Cepeda (Wanderers)

Luciano Arriagada (Athletico Paranaense)

Lautaro Pastrán (Belgrano – Argentina)

