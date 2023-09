Chile recibió una muy mala noticia antes de viajar a Uruguay. La Roja no podrá contar con Alexis Sánchez, quien no está bien físicamente tras encontrar club sobre el cierre de mercado. Una baja sensible, que hace ir hacia atrás en el tiempo para buscar un triunfo sin el tocopillano.

¿Cuándo fue el último triunfo de Chile sin Alexis Sánchez?

Para encontrar una victoria oficial sin Sánchez, hay que retroceder hasta el 18 de junio del 2021. En la Copa América de Brasil, Chile derrotó por 1-0 a Bolivia sin la presencia del Niño Maravilla ¿El héroe? Ben Brereton. El nacido en Inglaterra anotó el único gol nacional.

En aquel triunfo ante los bolivianos, Sánchez era parte del plantel pero estaba descartado por una lesión muscular. La delantera estuvo integrada por Brereton, Eduardo Vargas y Jean Meneses. El tocopillano finalmente solo pudo jugar en la eliminación en cuartos de final ante Brasil.

¿Quién reemplazará a Sánchez?

El actual jugador de Inter de Milán es el máximo goleador histórico de Chile. Con ese dato basta para graficar su importancia para la selección en los últimos años, por lo que la misión de reemplazarlo es muy compleja. Al parecer, Eduardo Berizzo tendría a su favorito dentro del plantel para ocupar el lugar de Sánchez.

Alexander Aravena, atacante de Universidad Católica, sería quien corre con ventaja para ingresar en el equipo titular. El jugador de 21 años ha tenido una buena temporada con los Cruzados, algo que lo proyecta como una de las promesas del fútbol chileno.

Aravena debutó en marzo de este 2023 por La Roja, en el amistoso ante Paraguay. Suma tres encuentros con la selección adulta, pero sin anotar. Contra Uruguay sería el partido más importante de su joven carrera, acompañando a Ben Brereton en el ataque chileno en el Estadio Centenario de Montevideo.