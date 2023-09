Históricos resignados tras la baja de Alexis ante Uruguay: "Si no viaja es porque no está en condiciones"

Alexis Sánchez no jugará ante Uruguay en el Centenario. El delantero nacional se quedará abajo del avión que irá rumbo a la capital charrúa e incluso su presencia ante Colombia no está asegurada. Un duro golpe a las aspiraciones nacionales en esta fecha doble de Eliminatorias.

Y también un golpe al mentón a todo el mundo de fanáticos que esperaban contar con el tocopillano, que ha vivido meses de infierno, entre no encontrar club y luego terminar volviendo al Inter en una maniobra cuestionable, ya que se fue de ese club siendo suplente y ahora arriesga lo mismo.

Para los históricos de La Roja, en tanto, es todo resignación. Tres antiguos seleccionados, como Jaime Vera, Osvaldo Hurtado y Miguel Ángel Neira, analizaron la situación, mostrando su pesar y esperando que al menos pueda jugar ante el Inter.

“Si no viaja es porque realmente no está en condiciones, porque Alexis siempre quiere jugar. Qué lástima, porque sin él, la Selección pierde bastante fuerza. Ojalá que esté en el segundo, que también es importante”, destacó Jaime Vera

“En delantera es difícil poder reemplazarlo. Yo no sé a quién va a poner por Alexis. Bolados y Aravena son jugadores diferentes, tendrá que jugar el que esté en mejores condiciones, aunque puede ser también apostar por jugar con Brereton solo en ofensiva, agregar un mediocampista más y llenar el mediocampo de más jugadores”, analizó.

Osvaldo Arica Hurtado, en tanto, destacó que “por presencia, aunque esté sin fútbol, Alexis pesa y eso se nota dentro de la cancha. Ojalá que esté para el próximo partido”.

Eso sí, avisó que “me parece que también había algunas recomendaciones del Inter, en relación con su último control que se hizo por allá. A lo mejor es muy riesgoso”.

“Yo creo que tendría que entrar con Brereton solo arriba y agregar a un volante más. También puede ser Aravena y colocar a los dos bien periféricos, no a uno tan centralizado”, agregó.

“Yo creo que es algo que se conversa entre jugadores y técnicos, que ambos llegaron a un acuerdo de reconocer que no estaba al 100% y no era buena idea arriesgar. No creo que haya sido una decisión meramente técnica” analizó Miguel Ángel Neira.

“No hay mucho y siempre ha sido difícil Uruguay en Uruguay. Me gustaría Aravena. Ha tenido un buen rendimiento, independientemente de que el fútbol chileno no es de los más altos. Pero acá se ha mantenido, ha tenido buenos rendimientos en Ñublense y ahora en Católica”, sentenció

¿Cuándo debuta la selección chilena en las Eliminatorias?

El primer partido de la selección chilena en las Eliminatorias al Mundial 2026 será ante Uruguay este viernes 8 de septiembre, a las 20 horas, en el mítico estadio Centenario de Montevideo. Luego recibirá a Colombia el martes 12 en el Monumental.

¿Cuándo fue el último partido que jugó Alexis Sánchez?

Previo al inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026, el último partido oficial que jugó Alexis Sánchez fue el de la selección chilena contra Bolivia por la fecha FIFA de junio. Ese duelo se jugó el 20 de junio.