Solo falta poco más de un día para que Chile salte a la cancha para debutar en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Será en un escenario complicado, en el Centenario, ante una Uruguay de Marcelo Bielsa que querrá confirmar todo lo bueno que se habla de ella.

Pero podría haber una situación que ponga en jaque la normal realización del compromiso. No tiene que ver con ninguna de las dos selecciones, sino que con el fútbol uruguayo en general. Y es que los jugadores de ese país decidieron iniciar un paro indefinido por profundas diferencias con la AUF.

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, el símil del Sifup en nuestro país, adoptó la medida luego de que el Consejo de la Liga Profesional no sometiera a votación el nuevo estatuto de jugadores, el cual promueve una mejora en los salarios mínimos de los profesionales de Segunda División.

“Resolvimos no competir el fin de semana. Hay clara voluntad de algunos clubes de no aprobar lo que proponemos. Hace dos años que estamos negociando. El punto más importante es el aumento del salario mínimo de los clubes de la B. Se le han buscado soluciones y entendemos que la AUF planteó una financiación, pero no vemos nada importante como para que no se apruebe”, declaró Diego Scotti, presidente de la mutual.

Eso sí, aclaró que “nosotros seguimos entrenando, entendiendo que tenemos un documento consensuado que no vemos el motivo por el que no se tiene que aprobar. Si hay buena voluntad, esto se puede solucionar”, declaró Scotti, esperando una pronta resolución.

“Se tendrá que votar el lunes o el martes que viene. Acá es un tema de los clubes. Hablamos de profesionalizar el fútbol, pero en los hechos mostramos otra cosa. Tampoco se votó el Manual de Competiciones. Hay caos, no se avanza, seguimos sumergidos en muchos sentidos. Uno puede hablar, pero es con hechos”, agregó el ex Audax Italiano y Unión Española.

Por ahora, no hay claridad sobre qué pasará en torno a la selección uruguaya y si los jugadores convocados deciden alinearse. Algo que, de todas formas parece poco probable, ya que las sanciones de la Conmebol en caso de que Uruguay no se presente podrían ser catastróficas para los charrúas.

¿Cuándo debuta la Roja en las Eliminatorias?

Este viernes 8 de septiembre, desde las 20:00 horas, la selección chilena se estrena en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lo hará visitando a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo.

¿Cuándo jugará la Roja ante Colombia?

La selección chilena se medirá ante Colombia por la fecha 2 de las Eliminatorias el martes 12 de septiembre a las 21:30 en el Estadio Monumental.