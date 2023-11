Nicolás Córdova cuenta las horas para su primer desafío en la Roja, lejos de los mejores resultados de la Generación Dorada y cada vez a más distancia del ciclo de Eduardo Berizzo. El Jefe Técnico de las selecciones juveniles de la Federación Chilena de Fútbol quedó como DT interino de Chile.

Una difícil visita a Ecuador marcará el estreno de Córdova como entrenador del Equipo de Todos. Se medirá en un duelo táctico ante el español Félix Sánchez, a quien conoce de su paso por el fútbol de Qatar. Y deberá afrontar las suspensiones de Gary Medel y también la de Felipe Méndez.

Precisamente la renovación de los futbolistas fue un tema importante para el ex DT de la Sub 23 qatarí. “Llevo años escuchando sobre el recambio y no se puede desconocer que Eduardo (Berizzo) se atrevió a meter nombres que no estaban en las listas de nadie”, manifestó. Apunta a algunos como Felipe Loyola, quien se estrenó como titular en Venezuela. O Damián Pizarro, que batió un récord frente a Paraguay.

Incluso Maximiliano Guerrero, el extremo de Deportes La Serena que jugó muy bien en Santiago 2023 y debutó frente a la Albirroja en las Eliminatorias 2026. Otros nombres como Alfred Canales, Vicente Pizarro o incluso la primera aparición internacional de Matías Catalán fue gracias al Toto. “Pero hay un periodo de adaptación a este nivel”, fue el reparo que dejó Nico Córdova.

“Vamos a enfrentar a jugadores de la Premier, de la liga italiana, etcétera”, apuntó el otrora volante ofensivo de Colo Colo y varios equipos de la Serie A. Sabe que tener minutos en cancha es una parte importante en el desarrollo de los nuevos talentos de la Roja.

Córdova le deja un recado a la Generación Dorada tras destacar a Berizzo

Córdova sabe que la Generación Dorada tiene una fecha de caducidad más pronta que tardía. Y valoró a Berizzo por la osadía de incluir futbolistas que no estaban en los libros para una posible convocatoria y menos para ver acción en algún partido de las difíciles Eliminatorias de la Conmebol.

“Los jóvenes se van adaptando de manera en que vayan jugando”, manifestó el ex DT del Al Rayyan de Qatar, cuadro donde dirigió al chileno Jeisson Vargas. En esa misma línea, dejó un recado para los exponentes que todavía quedan de la época de la Roja bicampeona de América.

Ante eso, la opinión de Córdova fue clara. “Alexis (Sánchez), Gary (Medel) y Arturo (Vidal) deben ir pasando la posta. Han dejado un legado imborrable en la Roja“, sentenció el adiestrador interino, que este lunes 20 de noviembre dirigió la última práctica del equipo antes de medirse a Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

¿Cuándo juega Chile ante Ecuador en las Eliminatorias 2026?

Ecuador recibirá a la Roja en la 6° fecha de las Eliminatorias 2026. El partido se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito el martes 21 de noviembre a las 20:30 horas, según el horario de Chile continental.

