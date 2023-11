Alexis Sánchez habló de muchos temas en torno a la Roja, entre ellos la reacción cibernética de Claudio Bravo a la renuncia de Eduardo Berizzo. Fiel a su estilo transparente y sincero, el tocopillano ofreció una conferencia de prensa. Fue con el ambiente algo más distendido luego de la decisión irrevocable que tomó el Toto.

Con un viaje a Ecuador prácticamente encima para visitar a La Tri en la 6° jornada de las Eliminatorias, el goleador histórico de la selección chilena valoró positivamente a Nicolás Córdova. Llegó a hacer un paralelo entre el DT interino con Lionel Scaloni. Aunque cuando quiso nombrar al entrenador de Argentina que ganó el Mundial 2022 aludió a “Solari”.

Pero también se refirió a la publicación que hizo el icónico golero bicampeón de América en su Facebook. “Un sabio dijo: primero duele, después te da rabia, termina dándote risa y también la razón”, fueron las palabras que Bravo dejó en la red social. Justo poco después de que Berizzo dejara su cargo.

Francisco Caneo de radio Cooperativa leyó ese descargo. Y se lo consultó a AS10. “Bravo es una persona grande. Es el capitán, sabe cómo funciona esto. Lo conozco. Con Rueda acá hablé y le dije que ‘tiene que venir Claudio’. Es algo fundamental en el equipo. Es el capitán, fue el capitán por mucho tiempo acá en la selección, ganamos muchas cosas lindas”, dijo Sánchez. La primera parte de dos respuestas en torno al tema.

“Siempre le he dicho las cosas a él de frente. Soy una persona que no me hace falta la capitanía, hablar en grupo o gritar. Soy bajo perfil. Si tengo algo que decir voy al jugador y se lo digo. Obviamente que no suma y él sabe”, fue el reproche de Alexis Sánchez.

Alexis Sánchez reacciona al post de Bravo tras la renuncia de Berizzo: aplaude la actitud de Damián Pizarro

“No ayuda, pero no nos desenfoca como equipo”, dijo también Alexis Sánchez sobre el post que Claudio Bravo dejó en su cuenta de Facebook tras la renuncia de Eduardo Berizzo. “Veo a los jóvenes y no están en otra. Damián (Pizarro) salió lesionado del hombro y yo le pregunté si estaba para jugar”, agregó el tocopillano.

También detalló la respuesta. “‘Sí, vamos para adelante no más’. Y esa actitud de los jugadores me gusta. De la personalidad, hay que tener personalidad. No nos afecta. No leo los diarios. Pueden decir muchas cosas de mí. En esta instancia de mi vida, con lo que he hecho. Jugué en el mejor Barcelona de la historia, el primer chileno. En el Manchester (United), Arsenal. Y sigo jugando en la élite”, manifestó Alexis Sánchez.

Repasó su presente en el Inter de Milán, aunque sin aludir directamente al cuadro nerazzurro. “Soy el único jugador chileno que juega en la Champions League, con 34 años. Eso personalmente me llena de orgullo y espero que a ustedes como chilenos también. Voy a seguir haciendo récords, jugando en las mejores ligas del mundo y en la selección dejar lo mejor de mí y ayudar siempre a los más jóvenes”, sentenció el Dilla.

¿Cuándo juega Chile ante Ecuador en las Eliminatorias 2026?

Ecuador recibirá a la Roja en la 6° fecha de las Eliminatorias 2026. El partido se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito el martes 21 de noviembre a las 20:30 horas, según el horario de Chile continental.

¿En qué lugar quedó la Roja en las Eliminatorias 2026?

Así se ubica Chile en el camino al Mundial 2026 tras el doloroso empate sin goles frente a Paraguay.

