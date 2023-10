La U por fin pudo celebrar una victoria en el Campeonato Nacional 2023 y lo hizo con Nery Domínguez en un buen nivel. El argentino jugó de mediocampista en el triunfo azul ante Audax Italiano que le sirvió al entrenador Mauricio Pellegrino para tomar una bocanada de mucho aire fresco.

También fue el corte de una racha que por momentos parecía eterna: la Universidad de Chile llegó a ocho partidos sin ganar en la máxima categoría nacional. Pero eso es parte del pasado. En la directiva de Azul Azul miran exclusivamente hacia el futuro.

Las energías están abocadas en generar una cadena de buenos resultados para el desenlace de la temporada. Y de reojo se mira también el final del año, pues hay varios jugadores que deben resolver su situación contractual en el Romántico Viajero. Uno de esos, precisamente, es Domínguez.

Según la información que reportó Al Aire Libre en Cooperativa, el ex jugador de Racing Club tiene un pie afuera del Centro Deportivo Azul. “La cosa está complicada con Nery Domínguez”, afirmó Francisco Caneo, el periodista que cubre el devenir diario del Bulla.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. ¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!

Se mueve la U para 2024: “Nery Domínguez puede ser uno de los que salga”

La U debe trabajar en varias renovaciones: una es la de Nery Domínguez. Pero también están como casos pendientes la del capitán, Luis Casanova. O incluso la extensión del vínculo con Cristopher Toselli, quien hace algunos partidos que es titular en desmedro de Cristóbal Campos.

Pero Al Aire Libre en Cooperativa se enfocó en los zagueros. “No ha llegado oferta, no ha llegado conversación y todo indica que puede ser uno de los jugadores que no renueve y salga en 2024″, apuntó el popular Topito Caneo. Esa información le causó cierta extrañeza a Igor Ochoa.

“¿Cómo no ha llegado conversación?”, le consultó el experimentado comentarista. “No han existido conversaciones de dos jugadores que el gerente deportivo dijo que los quería tener el próximo año”, retrucó Caneo. Se refería también a Casanova, por eso habló en plural.

¿Cuántos partidos ha jugado Nery Domínguez en la U?





Nery Domínguez ha jugado 35 partidos en la Universidad de Chile. 21 fueron por el Campeonato Nacional 2023, 9 por el del año pasado. Y jugó cinco cotejos en la Copa Chile.

¿En qué lugar marcha la U en la tabla del Campeonato Nacional 2023?

Así se ubica Universidad de Chile en el Campeonato Nacional al cabo de 25 fechas.