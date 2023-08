Jeisson Vargas no lo pasa nada de bien en Universidad de Chile. El volante no está ni cerca de ser considerado por Mauricio Pellegrino, y así quedó claro ante Unión La Calera. Por ende, busca irse del club para partir a Medio Oriente.

El criticado mediocampista no fue citado ante los Cementeros, club donde brilló y llevó a que la U se fijara en él, a pesar de tener muchas bajas por lo que su situación es clara. Así, Bolavip Chile reporta que quiere armar maletas.

Busca salir

Vargas llegó al Romántico Viajero en 2022 con un contrato de tres años tras una buena campaña con La Calera en 2021. Sin embargo, en lo poco jugado no ha demostrado en absoluto ninguna de las credenciales con las que arribó al CDA.

Pellegrino intentó confiar en él, y cuando llegó al Chuncho le dio algunos minutos. Pese a eso, no convenció y terminó saliendo a préstamo al Al-Rayyan Sports Club de Qatar, donde disputó 11 partidos en los que anotó cuatro goles.

A pesar de ese aceptable rendimiento, comparando sus paupérrimos números vestido de azul, Vargas no siguió en Qatar y volvió a Chile con la ilusión de llamar la atención del DT, pero estuvo lejos de conseguirlo.

El técnico argentino lo puso en la lista de préstamos para el segundo semestre, pero no se acordó su salida y se reincorporó a la institución. Eso sí, acciones como no citarlo ante Calera, donde Pellegrino tenía varios caídos por lesión y suspensión, dejan en claro que la cosa no cambiará.

Así, el reporte advierte que Vargas se aburrió de esperar una oportunidad que claramente no llegará, por lo que busca irse al mismo Qatar u otra liga de Medio Oriente.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jeisson Vargas en la U?

El vínculo del mediocampista de 25 años con Universidad de Chile expira el 31 de diciembre de este 2023.

¿Cuándo juega la U?

El sábado 2 de septiembre Universidad de Chile jugará el Superclásico, válido por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2023. Desde las 15:00 horas, los azules recibirán a Colo Colo en el Estadio Santa Laura.