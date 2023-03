Matías Catalán sonríe tras el debut en la Roja: "El grupo me demostró cariño en todo momento"

Matías Catalán fue la gran sorpresa de Eduardo Berizzo para el único partido amistoso que Chile disputó en la fecha FIFA de fines de marzo en 2023. El polifuncional defensor de Talleres de Córdoba ingresó a poco del final en la remontada de la Roja ante Paraguay.

En el sexto minuto agregado de los nueve que añadió el árbitro brasileño, Flavio Rodrigues de Sousa, el Toto ordenó el ingreso del chileno-argentino de 30 años en reemplazo de Felipe Méndez. Luego del encuentro, Catalán conversó en exclusiva con RedGol y mostró su orgullo por este paso en su carrera.

"Estoy contento, el grupo laburó para eso. En lo personal estoy feliz, espero que sea el primero de muchos partidos. Me sentí muy cómodo toda la semana entrenando, el grupo sacó un triunfo adelante que es muy importante", señaló el formado en San Lorenzo de Almagro.

Catalán: "Conocía a varios de la liga mexicana, me estoy adaptando de la mejor manera"

Matías Catalán había figurado en los planes de la selección chilena con Juan Antonio Pizzi y con Reinaldo Rueda, pero sólo con Eduardo Berizzo se dio su estreno en una convocatoria y en un partido. Y al cabo de ese período, aprovechó de contarle a RedGol cómo se dio todo en su integración.

"Tuvimos una semana muy buena, siempre me sentí cómodo, el equipo me demostró mucho cariño en el día a día. Ahora queda seguir adelante, a muchos chicos los conocía de la liga mexicana. Me estoy adaptando de tu mejor manera", afirmó el futbolista, quien pasó por el Pachuca y el Atlético de San Luis en la Liga MX, donde jugó 29 y 102 partidos, respectivamente.

Un diálogo en el descanso de Catalán con un compañero expulsado

En el entretiempo, Matías Catalán aprovechó de compartir una conversación con dos jugadores paraguayos en una conversación compuesta sólo por jugadores suplentes. El defensor de la T cordobesa compartía con su compañero Ramón Sosa y con el "10" de la Albirroja, Alejandro Romero Gamarra.

"Estaba con Sosa que es mi compañero, él trata de hacer lo mejor posible. Hubo un percance con Paulo Díaz", contó Catalán del extremo que fue expulsado por una discusión con Díaz, autor del primer gol de la selección chilena. "Al Kaku (Romero Gamarra) lo conozco sólo de haberlo enfrentado", aclaró. Y fue en un clásico entre San Lorenzo y Huracán.

El oriundo de Mar del Plata sueña con seguir siendo parte de las listas de Berizzo. "Ahora esperar los próximos partidos, uno trata de hacerlo bien en su club para poder estar acá, tratar de hacerlo bien en Talleres para eso", cerró Catalán en una conversación con RedGol.