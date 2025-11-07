La selección chilena tuvo un complicado debut en el Mundial Sub 17 de Qatar, porque cayó ante Francia en la primera fecha del Grupo K.

El equipo nacional no pudo ante el poderoso cuando galo y se inclinó por 2-0, mediante dos goles de los europeos que llegaron a través de la pelota muerta.

El próximo partido del equipo de Sebastián Miranda será este sábado, cuando se mida ante Uganda con la obligación de ganar, para así tener chances de pasar de ronda.

Claudio Palma analiza a la Sub 17 en el Mundial

Los partidos de la Roja Sub 17 en la Copa del Mundo son transmitidos por Chilevisión, mediante los relatos de Claudio Palma, quien conversó con RedGol sobre el equipo juvenil.

“En el nuevo formato de la FIFA con 48 equipos, Chile no debería tener problemas para avanzar a la siguiente ronda. En lo físico se derrumbó en el segundo tiempo, eso es porque no hay competencia. No hay partidos de preparación, de que haya 20 partidos. Y pocos de ellos, salvo Jiménez, deben haber jugado con 10 mil personas”, partió analizando el comunicador.

“Además juegan en un torneo devaluado, algunos viajan a El Salvador en Bus desde Santiago, con una colación a dormir en una residencial. Eso yo lo sé. Las condiciones no están dadas para disputar al menos cuartos de final en Mundial Sub 17 y Sub 20. ¿Por qué en los 80 y 90 fuimos semifinalistas? Esa es la incógnita. Yo no le caigo a los jugadores, no tienen la culpa. Esto es multifactorial, por los dirigentes”, agregó.

Claudio Palma siguió con su profundo análisis: “Miranda paró un buen primer tiempo pero ahí recurro a algo que me dijo Caputto una vez, cuando me dijo que priorizaba aspectos defensivos con las selecciones menores pues no estamos preparados para jugar de tú a tú con Francia. Por eso jugaba con dos volantes centrales. Jugó buen primer tiempo con Francia, después se cansaron los cabros, pero igual podemos pasar un par de rondas. Si no es para irse a la casa. Los cabros juegan bien, pero los problemas son de base”.

Chile va por un triunfo clave ante Uganda, que le permita tener chances para meterse en la siguiente ronda del Mundial Sub 17.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Uganda por el Mundial Sub 17?

El segundo partido de Chile en el Grupo K del Mundial Sub 17 se jugará este sábado 8 de noviembre, cuando a partir de las 09:30 horas se mida ante Uganda en Qatar.