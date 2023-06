Christopher Toselli habló sobre la actualidad de la selección chilena y fue imposible que no se refiriera a la polémica y bullada ausencia de Claudio Bravo. El meta de los registros del Real Betis decidió privilegiar sus vacaciones.

El marco de la conversación se dio ante la consulta a Toselli por la inclusión de Lucas Assadi en la Roja, quien tampoco tuvo vacaciones a principios de año, incluido en la selección que disputó el Sudamericano Sub 20.

“Cuando era chico me pasó lo mismo, pero ir a la selección chilena es lo más lindo y más cuando uno es joven, por lo que las vacaciones pasan a segundo plano. Que disfrute y aprenda porque va a estar con jugadores de calidad”, dijo el hoy arquero de Universidad de Chile a La Tercera.

El ex compañero de Bravo en la Roja también tuvo palabras para el debut de Cristóbal Campos en el arco: “lo veo tranquilo, desconozco lo que vaya a pasar con su futuro, hoy es de la U y está enfocado en rendir, se está entregando al cien por ciento. Pero debe estar tranquilo, porque es un excelente jugador”.

Por último se refirió al semestre realizado con la U. Si bien no sumó muchos minutos, Toselli se convirtió en uno de los líderes del plantel del Chuncho por su experiencia.

“Dentro de todo hicimos un buen torneo. Sé que los torneos pasados no fueron buenos y no eran lógicos para la U, que siempre pelea los campeonatos. Y creo que mantuvimos una regularidad, nos hubiera gustado terminar más arriba, pero nos pesó no ganar en las últimas fechas”, sentenció Toselli.