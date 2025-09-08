Se terminan las Clasificatorias al Mundial 2026 y lo hacen con todo. Este martes 9 de septiembre se juega la fecha 18 del certamen eliminatorio y la selección chilena recibe a su par de Uruguay con Marcelo Bielsa en el Estadio Nacional.

Encuentro donde los dirigidos por Nicolás Córdova buscarán cerrar con dignidad unas pobres clasificatorias que al día de hoy lo ubican en el 10.º y último puesto de la tabla de posiciones, ya sin chances de optar a un cupo mundialista.

¿Quiénes juegan, a qué hora y cómo ver? Conoce todos los detalles de este encuentro internacional, a continuación.

Probables formaciones de Chile y Uruguay:

Chile : Lawrence Vigouroux ; Fabián Hormazábal , Iván Román , Guillermo Maripán , Paulo Díaz , Gabriel Suazo ; Felipe Loyola , Vicente Pizarro ; Lucas Cepeda , Ben Brereton Díaz y Alexander Aravena .

: Lawrence ; Fabián , Iván , Guillermo , Paulo , Gabriel ; Felipe , Vicente ; Lucas , Ben y Alexander . Uruguay: Sergio Rochet o Santiago Mele en el arco; Nahitán Nández, Ronaldo Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur; Kike Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez.

¿A qué hora juega Chile vs. Uruguay?

El partido entre la selección chilena y Uruguay se juega este martes 9 de septiembre a partir de las 20:30 horas de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Chile se despide de las Clasificatorias enfrentando a Uruguay en el Estadio Nacional. (Foto: Ernesto Ryan/Getty Images)

¿Dónde ver por TV u ONLINE el partido de la selección chilena?

A diferencia del partido con Brasil, el enfrentamiento entre Chile y Uruguay será transmitido en esta oportunidad EN VIVO por la señal de CHV en TV abierta, adicionalmente estará la opción de ESPN por TV cable, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Y ONLINE? Adicionalmente, estará la opción por streaming, dondepodrás ver a Chile recibiendo a Uruguay a través de las plataformas; Chilevisión web, Youtube de Chilevisión y Disney+ en su plan Premium.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026: