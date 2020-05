Un campeón de América sale a hablar de la "disputa" entre Arturo Vidal y Charles Aránguiz: "No tiene ningún sentido enfrentarlos"

Arturo Vidal está siempre pendiente de sus redes sociales, y cuando empezaron a compararlo con Charles Aránguiz se enojó, y no le respondió de buena manera a los fanáticos, que le dieron vida a esa polémica.

La comparación molestó a más de algunos, y los comentarios se han masificado, como el de Claudio Borghi, por ejemplo, que dice que ambos son muy distintos.

Ahora fue la hora de Leonel Herrera de comentar, porque el campeón de América con Colo Colo en la Copa Libertadores 1991 abordó el tema, señalando en RedGol que todo lo hicieron crecer los hinchas.

"Es un tema que fue creciendo más por los hinchas, que son apasionados, pero también son medios subjetivos en sus comentarios. No tiene ningún sentido enfrentarlos, ver cuál es mejor o cuál es peor, uno tendrá su opinión, yo de los dos tengo la mejor", señaló el ex delantero.

Luego agregó que "lo que ha hecho Arturo es brillante, el hecho de estar en los grandes equipos del mundo, estamos hablando de Bayern Múnich, Juventus, Barcelona, y ahora lo quieren de otros clubes grandes de Europa, eso algo te indica, no es casualidad, no es porque se peine de alguna forma o por como habla, sino por sus méritos dentro de la cancha".

Herrera y su gol a Olimpia

Al ser consultado sobre qué deben hacer ambos jugadores en esta caso dijo que "yo creo que Arturo tiene claro lo que debe hacer, tú lo ves que está en el primer nivel en el mundo y tiene hambre, ganas de seguir, con lo que ha conseguido podría haber dicho ya está, ya la hice, ahora me voy a mi casa, pero no es así, él quiere seguir jugando a gran nivel, y ahora podría ir a Inter. Charles lo mismo, él es un muchacho muy sencillo, muy humilde, que se ha ganado todo en base al esfuerzo y también nadie le ha ganado nada".

Por último, Leonel Hererra cree que el King está por sobre todos, señalando que compite palmo a palmo con Elías Figueroa como el mejor de Chile en la historia.

"Por lo que ha logrado y por donde ha estado Arturo está en el podio, yo tengo gran respeto por la historia, y según lo que he escuchado, he leído y me ha contado incluso mi padre que jugó con él, el otro es Elías Figueroa, entre ellos dos está la cosa entre los mejores de nuestra historia", cerró.