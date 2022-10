Universidad de Chile empató 2-2 con Universidad Católica en la vuelta de los cuartos de final de Copa Chile y gracias al 3-2 del marcador global avanzaron a semifinales, duelo donde Lucas Assadi fue una de las grandes figuras. Varios quedaron locos con el nivel del canterano azul, pero Marcelo Vega fue más allá y hasta le envió un mensaje a Eduardo Berizzo para que lo haga jugar junto a Alexis Sánchez en la selección chilena.

Con apenas 18 añitos, el joven canterano del Romántico Viajero la rompió ante la UC y sacó a relucir el tremendo talento que ha mostrado también en el Campeonato Nacional y eso hizo alucinar al Tobi, quien no se guardó nada y le envió un mensaje sin pelos en la lengua al Toto.

El director técnico de la Roja estaba en el Estadio El Teniente de Rancagua, y en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, que se hizo en la cancha post pitazo final, Vega le avisó que Assadi es el indicado para cumplir uno de los últimos deseos del Niño Maravilla.

"Assadi es un jugador diferente, no le pesa la camiseta. En el fútbol chileno no hay un jugador así", disparó de entrada.

Tobi Vega destaca que Lucas Assadi es "un media punta o un 10 que esté jugando porque todos usan el clásico 4-3-3, que antes era el 4-4-2, pero hoy Assadi a la hora de encarar la velocidad que tiene, ese pique corto, y sabe cuando hacerlo porque no es tampoco como cuando uno dice "no, uno sabe cuando lo va a hacer", no, yo te puedo marcar cuando lo haces y lo hace muy bien".

"De hecho, lo veníamos hablando y lo habló el Bichi (Borghi), lo hablé yo, que debe estar ya en la selección chilena adulta para darle minutos y que madure. Aquí estaba Berizzo, me parece Eduardo Berizzo que tienes el jugador que puede habilitar a Alexis Sánchez porque se queja que él da pases pero quiere que le den pases, y ahí tienes el jugador", concluyó Vega.

"Me hubiera gustado que me llegara una jugada también, que me den un pase de gol a mí también para terminar una jugada y no darlos siempre yo", reclamó Alexis Sánchez tras la derrota ante Marruecos en la fecha FIFA de septiembre recién pasada. Y Eduardo Berizzo lo respaldó: "Ojalá mañana encontremos más futbolistas que lo habiliten a él, porque coincido en ese análisis: a los volantes les costó encontrar la pelota, no pudimos ponernos de frente".

Así, ahora habrá que esperar a ver si Eduardo Berizzo toma en cuenta el consejo de Marcelo Tobi Vega de incorporar a Lucas Assadi a su proceso en la Roja para habilitar a Alexis Sánchez, aunque si sigue jugando a ese nivel es más que seguro que eso sucederá.