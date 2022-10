Colo Colo no pudo ser campeón ante Curicó Unido y se quedó con un empate doloroso. Tobi Vega se fue contra los referentes, asegurando que no estuvieron a la altura. Tuvo palabras para Julio Bascuñán y su arbitraje.

Colo Colo se quedó con las ganas de ser campeón y tendrá que esperar hasta la próxima fecha. Este domingo el Cacique igualó 1-1 con Curicó Unido, en un partido donde sus figuras no aparecieron y que generan una dura evaluación en las notas de Marcelo Tobi Vega.

Los albos tenían la gran oportunidad de coronarse como los nuevos monarcas del fútbol chileno, pero no jugaron su mejor partido. Sin aprovechar las opciones que se generaron, terminaron cediendo un resultado que si bien los deja a un punto del objetivo, amarga la jornada.

Tras el partido, Marcelo Vega hizo su particular análisis de lo ocurrido, pero en esta oportunidad no tuvo piedad con los jugadores de Colo Colo. Especialmente con Juan Martín Lucero, Gabriel Costa y Leonardo Gil, que se llevaron las peores notas.

En el caso del Gato, el ex seleccionado nacional cuestionó su expulsión, la que deja al Cacique sin su máximo artillero en la temporada. Calificándolo con un 3,5, aclaró que "no es por el juego, pero se puede perder el partido con Coquimbo y Colo Colo no tiene un jugador como él".

Para quién sí tuvo críticas sobre su nivel fue para Gabriel Costa, que salvo el gol no aportó nada dentro de la cancha, una vez más. "Hizo el gol de penal, pero no es el jugador que brilló en algún momento. Bajo rendimiento, tenía que haber salido y no Vicente Pizarro", dijo antes de ponerle un 3,0.

Otro de los que se llevó un tirón de orejas por parte del Tobi Vega fue Leonardo Gil. "No jugó bien hoy, impreciso, mucho pase a los jugadores contrarios. Hay algunos (juegos) en los que habilita, pero hoy no hizo un buen partido. 2,5", sentenció.

Comentario aparte fue el que tuvo Julio Bascuñán, árbitro del encuentro y que ha sido duramente criticado por su desempeño en esta jornada. "Malo hoy, pero para los dos lados", aseguró el ex jugador antes de darle una nota 2,0, la más baja de todas.

Pero no todo fue malo. Marcelo Vega también valoró lo hecho por Esteban Pavez, el único más destacado en Colo Colo. "Buen partido hoy. Creo que fue uno de los mejores y tiene un buen nivel, hace rato. 6,3", lanzó.

Aunque los que se llevaron las mejores notas fueron Matías Cahais y Fabián Cerda, que fue un muro en la portería de Curicó Unido. "Bien en el juego aéreo. 6,1", reflexionó sobre el zaguero, mientras que el portero se llevó todos los aplausos. "Muy bien hoy, tuvo buenos achiques, dos que intervino muy bien. 6,8".

Colo Colo deberá ir a bajar la estrella 33 en la próxima fecha, ante Coquimbo Unido de visita. La fiesta tendrá que ser en el norte del país e incluso puede estirarse una jornada más si los Piratas logran la hazaña para alejarse del descenso y los Torteros vuelven a sumar de a tres.

Revisa las notas de Marcelo Tobi Vega tras el empate de Colo Colo con Curicó Unido