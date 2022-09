Tras la derrota con Marruecos y las pocas oportunidades que tuvo, Alexis Sánchez golpeó la mesa en la selección chilena. El Niño Maravilla se aburrió de no recibir pases con chances de gol y lanzó una dura autocrítica, la que este lunes encontró el respaldo de Eduardo Berizzo.

El tocopillano, que ha tomado un rol más de 10 en la Roja y ha estado lejos de su faceta goleadora de años atrás, se cansó. "Me hubiera gustado que me llegara una jugada también, que me den un pase de gol a mí también para terminar una jugada y no darlos siempre yo", dijo apenas finalizó el encuentro.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y el debate se instaló de inmediato. Pero más allá de opiniones desde afuera, Alexis Sánchez encontró el apoyo del hombre responsable del juego de la selección chilena en la cancha.

Este lunes en conferencia de prensa, Eduardo Berizzo abordó las palabras del Niño Maravilla y le entregó su respaldo. "Él expresó que lo ideal es que los volantes habiliten a los atacantes, como sucedió cuando Arturo (Vidal) lo habilita en el segundo tiempo. Para eso necesitamos encontrar a nuestros volantes y que los movimientos de nuestros atacantes y en especial de él sea profundo", recalcó el Toto.

De hecho, el técnico de la selección chilena rogó para que el en duelo con Qatar finalmente reciba los pases que tanto extraña. "Es un todo. La posibilidad de habilitar pasó por él (ante Marruecos) y ojalá mañana encontremos más futbolistas que lo habiliten a él, porque coincido en ese análisis: a los volantes les costó encontrar la pelota, no pudimos ponernos de frente".

Eduardo Berizzo no se detuvo ahí y enfatizó en lo mal que lo pasó Chile ante Marruecos en el centro de la cancha. "No movíamos el balón con justeza, entonces muy pocas veces nuestros mediocampistas pudieron habilitar a alguien con tiempo para delante. Es un desafío para todos".

Eduardo Berizzo cambia el mediocampo para ayudar a Alexis Sánchez

El mal partido hecho por Chile ante Marruecos y el reclamo de Alexis Sánchez parecen haber convencido a Eduardo Berizzo. La selección chilena enfrentará este martes a Qatar con una formación con novedades, principalmente en la mitad de la cancha.

El Toto no podrá contar con Erick Pulgar y Charles Aránguiz, ambos con molestias, por lo que enviará a Williams Alarcón y Diego Valdés en su reemplazo. Pero eso no es lo único, ya que Nayel Mehssatou sale del once y la defensa tendrá una línea de cuatro con Juan Delgado por derecha, dejando la izquierda para Gabriel Suazo.

La selección chilena necesita volver a reencontrarse con el gol para no alcanzar la mayor sequía en su historia. Solo 51 minutos los separan de entrar en la triste estadística, por lo que será fundamental anotar temprano ante Qatar. Si no ocurra, no solo el juego afectará, sino que también la cabeza.