¡Cambio de planes! Hernán Crespo confirma que habla con la Roja y desmiente su firma en Sao Paulo

Un nuevo giro vive la situación de la eterna búsqueda del nuevo entrenador de la selección chilena. Matías Almeyda estuvo prácticamente listo, finalmente no pudo salir del San José Earthquakes y los dardos apuntaron automáticamente a Hernán Crespo, quien siempre fue apuntado por la ANFP como la alternativa. No obstante, y pese a su renuncia confirmada a Defensa y Justicia tras conseguir la Copa Sudamericana, llegaba un mazazo a los planes de la Roja.

Y es que el presidente del Halcón de Varela, José Lemme, tiro sin filtro el nuevo destino de Valdanito en diálogo con TyC Sports. “Sí. Crespo nos confirmó que se va a Sao Paulo. A nosotros nos dejó realmente algo muy bueno. Tendrá que seguir su camino y buscar alguna otra cosa. Nosotros también vamos a tener que trabajar con otro cuerpo técnico, pero tranquilos”, lanzó sentenciando la historia.

Pero no era así. El propio Hernán Crespo dio nuevo y completo giro al tema en diálogo con la misma cadena. “José (Lemme) hizo una declaración no correcta en TyC. No firmé con nadie. No cambio Defensa y Justicia por otra situación”, comentó.

Pero lo interesante vino después: no sólo desmintió estar listo en Sao Paulo, sino que ratificó que está negociando con la selección de Chile para ser su nuevo DT, por lo que el tema, al menos mediáticamente, retoma toda su fuerza.

“No firmé con nadie. Se habló con Santos, Sao Paulo con la selección de Chile. Se habla. Pero no he decidido absolutamente nada. Puede que mañana tome una avión para firmar en algún lado como puede que esté dos meses tranquilamente. No cambié Defensa por nada”, concluyó.

Crespo ya no tiene ligazón alguna con Defensa y Justicia, cuadro del que se despidió con un comunicado tras renunciar. Finalmente, ¿cruzará la cordillera y tomará una Roja angustiada por tener un nuevo entrenador?