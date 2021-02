Matías Almeyda: "Me quedé con ganas, era un hermoso desafío por la calidad de jugadores que tiene Chile"

El entrenador argentino, Matías Almeyda, confirmó que no aceptará el ofrecimiento de la selección chilena y aprovechó de agradecer la oportunidad que le dio la ANFP.

"La verdad, estoy agradecido de la gente de Chile, a su director deportivo (Francis Cagigao), un gran profesional, y a su presidente (Pablo Milad). El esfuerzo que hicieron para contratarme, y la propuesta deportiva y económica, que era buena. Lo agradezco, lo quiero hacer público", dijo el entrenador de San José Earthquakes en La Red de Argentina.

Luego, explicó por qué tuvo que rechazar la oferta de la Roja: "Yo tengo algo firmado y nunca me he ido de un lugar peleado, no es mi estilo, no estoy acostumbrado a eso. Lamentablemente me quedé con ganas. Me quedé con muchas ganas".

"Mi manera de ser va mucho más allá, por los jugadores que estoy entrenando, justo habían traído dos chicos. Y porque hay un contrato firmado también y hay una cláusula muy cara, y no soy un jugador para que la tengan que pagar", añadió.

Almeyda reconoció que en otras circunstancias hubiera aceptado la oferta: "Era un hermoso desafío, por la calidad de jugadores que tiene Chile".

Finalmente, afirmó que no le cierra las puertas a la selección chilena en el futuro: "A partir de ahora, un año más tal vez, hablaré con los dueños y se abrirán puertas para darle otro golpe de calidad a mi carrera como entrenador y si tengo la posibilidad, ir a una selección, estar liberado y no tener más una cláusula".