José Luis Sierra aparece como la única carta para asumir en la Roja

Un fiasco. Con esa palabra se puede definir el manejo que ha tenido la ANFP para encontrar al reemplazante de Reinaldo Rueda en la Roja, debido a que a 47 días para el regreso de las eliminarorias el equipo nacional no tiene DT.

La primera carta para el presidente del fútbol chileno, Pablo Milad, y el director de selecciones, Francis Cagigao, era el argentino Matías Almeyda, sin embargo, la opción de que el Pelado llegue a Chile se fue al tacho de la basura.

El ex estratega de River Plate no pudo terminar con su vínculo con San José Earthquakes de la MLS, elenco que lo tiene asegurado con una alta cláusula de salida, la que no podrán pagar en la ANFP, por ende no viene.

El plan B también está en el piso. La segunda opción era el también argentino Hernán Crespo, campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, quien está a una firma de llegar a Sao Paulo.

Sierra en su etapa de jugador con la camiseta nacional - Getty

Asoma José Luis Sierra



Tras el fracaso en las negociaciones de la ANFP, empieza a asomar el plan C, y con ello el sentir de varios en el balompié nacional, toma fuerza: contratar a un técnico chileno.

La tercera alternativa es José Luis Sierra, de gran campaña en Palestino, y el favorito de muchos para tomar el fierro caliente que dejó disponible Reinaldo Rueda.

El Coto tuvo una gran trayectoria en la selección chilena, donde jugó un total de 54 partidos y anotó ocho goles, siendo el más recordado el que le hizo a Camerún en el Mundial de Francia 1998.

Sierra queda como el único disponible para el banco nacional, y cuenta con una trayectoria que lo respalda, con títulos en Unión Española, Colo Colo, y un buen paso por el fútbol árabe.