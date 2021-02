¡Vuelco total! Prensa mexicana asegura que Matías Almeyda no llega a la selección chilena

Matías Almeyda era el mayor candidato a asumir la banca de la selección chilena, pero durante las últimas horas todo habría dando un giro inesperado. La ANFP sumó un nuevo papelón al no poder concretar la llegada del técnico argentino a la Roja, según informó la prensa mexicana.

El pelado, que era el elegido por Pablo Milad para asumir el puesto que dejó vacante Reinaldo Rueda, finalmente optó por quedarse en el San José Earthquake ante los problemas que ha tenido para poder salir.

En las últimas horas, Almeyda había logrado reducir la clausula de salida a 750 mil dólares. Sin embargo, la situación se complicó más de lo esperado y decidió cerrarle la puerta a la selección chilena.

Almeyda le cerró la puerta a la Roja y seguirá en la MLS, según la prensa mexicana. Foto: Getty Images

Según informó AM, el agente del pelado ya avisó a la ANFP que respetará su contrato en la MLS y no llegará a nuestro país. "Estaba realmente interesado en asumir en el cargo, pero su cláusula de salida era elevada y, fiel a su estilo, optó por no irse en malos términos de una institución", explica el informe.

La situación deja a la Roja en una muy mala posición no solo porque cada candidato se ha ido al piso, sino también porque resta poco más de un mes para la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

Ahora la ANFP tendrá que seguir buscando nombres que se atrevan a tomar el desafío de la selección chilena. Todos los caminos parecen llevar a que el elegido saldrá del Campeonato Nacional, donde José Luis Sierra es quien corre con más ventaja por lo hecho junto a Palestino.