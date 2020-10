Sulantay apoya a Alexis Sánchez y cuestiona rendimiento de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas: “Hay que exigirles más”

José Sulantay es voz autorizada para hablar de la selección chilena, ya que para muchos inició el camino de la “Generación Dorada”, que alcanzó el tercer lugar en el Mundial sub 20 de Canadá, levantó dos Copas América, fue a dos mundiales (Sudáfrica y Brasil) y llegó a la final de la Copa Confederaciones.

Por lo mismo, en conversación con radio Cooperativa se refirió a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, en las que la Roja solo sumó un punto de seis posibles.

“Se magnificó mucho el partido contra Uruguay y esto es muy difícil. Me pongo en los zapatos del técnico, ha tenido dificultades y le ha tocado llamar jóvenes, que no pueden rendir de un momento a otro, han jugado bien, pero tampoco son una fortaleza para decir que la selección debe rendir como normalmente lo hacía”, comentó.

Alexis y Arturo fueron las grandes figuras de Chile en este inicio de las eliminatorias. (FOTO: Agencia Uno)

Pero eso no fue todo, porque también entregó sus impresiones sobre los dichos de Alexis Sánchez, tras el empate ante Colombia en el Estadio Nacional, pues mencionó que “se exageró lo que dijo, pero él se apuró también en decir cosas”.

“A Rueda le ha tocado lo más difícil, son amistosos, sin probar jugadores como se debe. Hay futbolistas que solo jugando en sus equipos están en la selección, hay jugadores como Eduardo Vargas, que desapareció y ha estado en otra; ni Charles Aránguiz tampoco estuvo en su nivel. A ellos hay que exigirles más”, complementó.

Finalmente, Sulantay aprovechó la vitrina y le envió un recado a la ANFP, pues “no puede ser que no vayamos a mundiales sub 20. En Canadá fuimos por penúltima vez y (Mario) Salas fue el último en Turquía (2013). Además, llaman técnicos que no tienen mucha experiencia y eso debe cambiar”, sentenció.