Cristián Caamaño: “Los representantes no quieren a José Luis Sierra en la selección chilena, porque no va en la parada”

Un verdadero remezón provocó la respuesta negativa de Matías Almeyda a la selección chilena y que Hernán Crespo asumirá la banca de Sao Paulo, porque ahora la ANFP trabaja contrarreloj en la búsqueda de un nuevo candidato.

Por lo mismo, en Deportes en Agricultura analizaron las opciones que quedan disponibles y Cristián Caamaño explicó por qué José Luis Sierra es el candidato ideal, pero aún no es sondeado desde la federación chilena.

“Hoy hablaba con una persona del fútbol y me decía que el gran problema de José Luis Sierra para llegar a la selección chilena no es José Luis Sierra, no es que sea un problema de él, es un problema de quienes están hoy intentando no gobernar la ANFP, pero influenciar a Pablo Milad. Y me apuntaron derechamente al mundo de los empresarios, a los representantes del fútbol”, partió comentando.

“Porque hay algo que el Coto Sierra no va a permitir es que se metan en su trabajo. Hay mucho representante que en los pasillos, que a través de WhatsApp ha iniciado campaña para tratar de que José Luis Sierra no llegue a La Roja, porque ‘no va en la parada’, ese es el término”, agregó.

“Indudablemente, si Milad tiene la convicción, más por la desesperación de buscar un técnico chileno, porque se le cayeron todos los candidatos extranjeros, que no le haga caso a los representantes, que sea una decisión muy bien pensada, reflexionada y entendiendo que acá está el futuro de la selección chilena”, complementó.

“Hoy el producto de la selección está deprimido por culpa de Reinaldo Rueda, por culpa de las malas actuaciones de los jugadores, por malas decisiones y por todos los ingredientes que queramos decir. Es el momento de levantarla y quienes no van a levantar La Roja son los representantes, ellos están para ayudar a los clubes a generar negocios, no para meterse en la Selección”, mencionó.

El técnico está disfrutando una gran campaña con Palestino. (FOTO: Agencia Uno)

“Pablo Milad y el directorio de la federación chilena cierren la puerta, decidan entre ustedes, consulten a las personas que realmente están desinteresadas, apúrense, y el nombre que sea, el que elijan y que acepte el cargo, por favor que llegue limpio, que no llegue sucio y que no esté ‘en la parada’ de los representantes”, dijo.

Al ser consultado si tiene información de algún tapado o quiénes corren con ventaja, Caamaño sentenció que “sigo insistiendo que el entrenador que está más cerca es José Luis Sierra, porque no hay otro. Lo de Ronald Fuentes es fundamentalmente porque podría caerse y está disponible. Lo de Ariel Holan por ningún motivo, pero perfectamente podrían estar esperando que el miércoles se consagre campeón con la UC y aparezca la pesca milagrosa. Pero me dicen que sí o sí está en Chile, no hay candidato extranjeros”.