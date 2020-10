Selección Chilena: Reinaldo Rueda sufre con las lesiones y suspensiones de cara al inicio de las eliminatorias

La selección chilena llega muy golpeada al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Reinaldo Rueda tenía todo listo para salir con lo mejor que tiene la Roja a los duelos con Uruguay y Colombia, pero las lesiones y suspensiones lo dejan con una difícil misión por delante.

El combinado nacional ha tenido que conformar una nómina con varios nombres sorpresivos, pero que responden a la compleja situación que ha tenido el técnico para la doble fecha FIFA de octubre.

Y si bien parecía que había dado con las piezas necesarias para enfrentar a charrúas y cafetaleros, este fin de semana sumó más dolores de cabeza con varios lesionados, teniendo que llamar de urgencia a jugadores del medio local y transformando en un hospital a la Roja.

Reinaldo Rueda sufre con el "hospital" en la selección chilena. Foto: Agencia Uno

Los descartados

El domingo pasado, Rueda sufrió la pérdida de uno de los jugadores que más se perfilaba como citado. Pablo Aránguiz se fracturó el quinto metatarsiano del pie izquierdo y quedó fuera de las canchas hasta el próximo año, perdiéndose así el inicio de las eliminatorias.

Uno de los que estaba en la lista era Andrés Vilches, delantero de Unión La Calera que entró en la convocatoria, pero el coronavirus lo terminó sacando por periodo de cuarentena. Su caso se suma al de Fabián Orellana, quien se lesionó ante el Eibar y también fue liberado.

Las dudas este fin de semana

Diego Valdés y Gary Medel son dos que se lesionaron a última hora pero aún no han sido descartados. El mediocampista quedó fuera del duelo ante Puebla por molestias, quedando en duda su presencia. Por su parte, el Pitbull fue titular, pero salió entre lágrimas a los 16' tras sentir un pinchazo en la pierna izquierda.

Los que estaban fuera

De confirmarse la salida de Valdés y Medel, la selección chilena tendría a gran parte de los titulares fuera. Se sumarían así a Claudio Bravo, Erick Pulgar, Guillermo Maripán y Jorge Valdivia, todos con problemas físicos.

Como si es no fuera suficiente, la Roja no podrá contar con Igor Lichnovsky y Gonzalo Jara, ambos castigados tras polémica en la Copa América de Brasil y a los que la ANFP no se les pudo liberar la sanción.

Finalmente, el ataque chileno tampoco tendrá en sus filas a Diego Rubio y Felipe Mora, dos que brillan en la MLS pero que no consiguieron el permiso de parte del torneo para viajar a Sudamérica. Esto, ajustándose a las medidas que tomó el torneo en caso de contacto con otras personas ajenas a los planteles inscritos.