El ex seleccionado chileno Jean Beausejour salió al paso de los dichos del presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien acusó que con Reinaldo Rueda el camarín “estaba deshecho”. De paso, le pegó a la planificación y a la mano técnica para tomar decisiones clave.

Chile quedó afuera del Mundial de Qatar 2022 tras perder por 2-0 ante Uruguay. Además, ni el triunfo le servía dado que tanto Perú como Colombia hicieron su tarea y derrotaron a Paraguay y Venezuela, por lo que los de Ricardo Gareca capturaron el cupo al repechaje y tienen la opción de ir a un segundo máximo certamen de manera consecutiva.

Terminado el partido, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, manifestó que Martín Lasarte “arregló un camarín deshecho” desde la era de Reinaldo Rueda, algo que desmintió de manera sorprendida y categórica Jean Beausejour, integrante de ese vestuario.

“Esas son sus palabras, no estoy de acuerdo, será su opinión y quizás tiene antecedentes que yo no tengo. Reinaldo Rueda parte con la administración de Sebastián Moreno, antes Arturo Salah, Milad ahora que cambia a Lasarte. Cero estructura, cero política de continuidad, cero hilo, eso habla a ciencia cierta del fútbol chileno”, dijo el ex seleccionado nacional en ESPN.

Además, dijo que debe existir mano técnica para manejar a los “Big Seven” de la generación dorada, es decir, Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

“Siempre cuando se pierde es tentador repartir culpas y responsabilidades. Pero qué pasa con este ‘Big Seven’ que le llamo yo: no me aventuraría a que renunciarán todos. El técnico que designen debe administrar sus momentos. Si los pone a los siete juntos, no sé. Debe tener la sapiencia cuándo requerir de cada uno. Estarán vigentes, minutos más o minutos menos”, meditó.

Finalmente, cree que se perdió una gran oportunidad de refrescar el plantel en la última Copa América. “Siento que en el momento después de enredar puntos con Bolivia había que fijar una hoja de ruta más clara. Se pudo hacer algo distinto, difícil dejar a los referentes fuera de la Copa América para probar jugadores nuevos, yo me volvía loco si me decían eso, pero por eso hay temas jerárquicos que respetar”, sentenció.