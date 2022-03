Pablo Milad comentó que "cuando los jugadores en Europa eran titulares, el nivel era más alto", admitiendo además que esta eliminación ratifica que el fútbol chileno está en el suelo a nivel de selección y de clubes, que no pelean las copas internacionales.

El triste final de Chile en las eliminatorias para Qatar pegó fuerte en los jugadores y en los dirigentes. Así lo hizo ver Pablo Milad, el presidente de la ANFP, que una vez consumada la derrota de la Roja sacó los trapos al sol por la poca materia prima que ve en los jugadores chilenos.

"El nivel de nuestro fútbol es bastante bajo, hemos exportado poco a Europa en los últimos cinco años y eso se traduce en lo de ahora", comentó luego de la derrota ante Uruguay que significó la eliminación de la cita asiática.

Agregó que "cuando eran titulares los jugadores en Europa, el nivel era más alto. Esto ratifica el bajo nivel del fútbol chileno a nivel de selección y de (clubes) copas internacionales", señaló sin anestesia.

Comentó también sobre el trabajo hecho por Martín Lasarte, hablando nuevamente de los futbolistas. "Hacer dos entrenamientos y plantear un partido con el nivel de los jugadores, otros reservas, otros con un mes sin jugar... es poco lo que puede hacer un técnico. Cuando el nivel de los jugadores es alto se ve en la selección", siguió.

Sobre su culpa sobre esta eliminación, contó que "me cabe la responsabilidad de mando, pero es de todos. Yo como ex presidente de club también, los clubes por no formar jugadores de selección o de exportación. Es responsabilidad múltiple, tenemos que trabajar todos en conjunto, el Consejo de Presidentes debe acceder a los cambios para estimular el fútbol joven".

Indicó que "nos vamos con mucha tristeza, pero con la convicción de que entregamos todo lo posible, minimizamos las variables, entregamos lo mejor para ellos en comodidades, estadios, disposición y todo lo que pidió el cuerpo técnico y nos quedamos con nada. Fracaso siempre es cuando no se logra un objetivo, no es para mí como presidente, sino para el fútbol chileno. Somos responsables todos".