Crisis. Esa palabra engloba todos los problemas por los que atraviesa el fútbol chileno, con un bochornoso manejo dirigencial de Pablo Milad y nefastos resultados en la cancha por parte de la Roja.

Tan mal está la Selección que este martes perdió por primera vez en la historia como local por Eliminatorias ante Bolivia, que se impuso con lo poco que tiene por un claro 2-1.

Hay muchos responsables por el mal momento de Chile y uno de ellos es el entrenador Ricardo Gareca, quien se lleva la mayoría de los palos tras la vergüenza protagonizada en Ñuñoa.

Le dan con todo a Ricardo Gareca por el mal momento de la Roja

Uno de los ex seleccionados chilenos que siempre alza la voz es Gabriel Mendoza, porque el Coca conversó con RedGol y no tuvo problemas en culpar al Tigre por el rendimiento actual.

“Se nos cayó Gareca. Equipo sin ideas. Por último sacar el empate si Bolivia no ganaba afuera hace 30 años. Muy nublado con nombres y esquema. Si no te gusta Brereton no lo coloques. Matas al jugador sicológicamente, bajas el ánimo del equipo. Eso es el estado de ánimo del plantel”, dijo el campeón de América con Colo Colo en 1991.

“Por la forma que se está jugando estamos fuera, estamos eliminados, lo dicen los puntos. Los otros son equipos solventes, armados, con actitud. Chile está enredado, no hay sistema de juego claro”, cerró Mendoza.

Ahora la selección chilena tiene dos duros partidos, en los cuales posiblemente sume cero puntos otra vez, porque en octubre recibe a Brasil en el Nacional y visita a Colombia en Barranquilla.

