Un funesto partido jugó la selección chilena este martes en el estadio Nacional, porque perdió por primera vez en la historia ante Bolivia como local por Eliminatorias Sudamericanas.

La Roja de Ricardo Gareca no da pie con bola en el camino al Mundial de 2026 y cayó sin contemplaciones por 2-1 en Ñuñoa, con lo que ve la Copa del Mundo muy lejos.

Tras el compromiso uno de los pocos jugadores que dio la cara fue el capitán Mauricio Isla, quien asumió el mal momento y fue autocrítico.

Isla habla fuerte de la Generación Dorada

El Huaso Isla fue sincero tras la derrota de Chile frente a Bolivia, porque recordó a la Generación Dorada y recalcó que ese grupo de jugadores ya no existe.

“Eso es un proceso antiguo, duró bastantes años. Tuvimos años maravillosos y ahora estamos mal, pero lo vamos a pelear hasta el final”, dijo el lateral derecho de Colo Colo.

Luego, Isla expresó que “es una derrota muy dura, es penoso, cada vez perdemos más puntos”.

Para finalizar habló de su compañero en el Cacique Arturo Vidal, quien ha criticado el proceso de Ricardo Gareca en sus transmisiones por redes sociales.

“Él siempre quiere estar, cuando no está en la calentura lo dice porque quiere estar, a mí me ha pasado, no sé si él volverá a estar”, cerró.

