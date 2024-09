Juan Cristóbal Guarello no tiene dudas: si hoy jugaba Colo Colo o la U le ganaban a Bolivia. ¡King Kong destroza a la selección chilena de Gareca!

Juan Cristóbal Guarello estalló tras la derrota de la selección chilena contra Bolivia, por la octava fecha de las eliminatorias al Mundial 2026. A King Kong le molestó la forma, el resultado, el polémico cambio de Ben Brereton y la incapacidad de los jugadores nacionales.

De hecho, durante el primer tiempo en la transmisión de Radio Agricultura, manifestó que “este Paulo Díaz lo ponen a jugar en la Primera B y pasa colado. Es el primo de Paulo Díaz”, reflejando el bajo partido del pilar de River Plate.

Finalizado el partido se fue con todo contra el DT y varios jugadores: “es el punto final. Vamos a escuchar a Gareca que va a decir que tuvimos, que si entraba el cabezazo… Pero Bolivia en dos jugadas te hace dos golazos. El gol que hace Chile fue un regalo, un antigol. No es que se haya equivocado Lampe y rechazó mal y justo rebotó en Vargas que había corrido en velocidad… no. ¡Se desgarró el arquero boliviano y la pelota quedó ahí!”, dijo Guarello.

Agrega “y que nadie me venga a vender la pomada de que Vargas tapó bocas. Vargas no tapó nada. Tuvo otra y la mandó fuera. Y luego te falla todo: el técnico había cambiado el esquema para dejar más tranquila a la prensa, no por convicción. Y era tan poca la convicción que a la media hora saca a Brereton, lo mata delante de la gente como el responsable simbólico de lo mal que estaba jugando Chile y sigues jugando igual de mal y peor”.

Colo Colo o U. de Chile le ganaban a Bolivia

Para el comentarista “la obligación ante Bolivia en el Estadio Nacional es meter siete llegadas, y metiste cuatro. Esto, por nombres propios, es la peor selección chilena que he visto, salvo la que termina jugando las eliminatorias el 2001 cuando nadie quería venir a jugar”.

“Bolivia no ganaba de visita en eliminatorias desde el 93… 63 partidos de visita sin ganar. No es un resultado que se podía dar. Hoy Bolivia te salió a jugar de igual a igual y te ganó. Hoy te agarraba Paraguay y te ganaba 3-0. Brasil te ganaba 4-0”, reclama King Kong.

Guarello cree que Colo Colo y Universidad de Chile tienen más nivel de selección que La Roja.

El rostro de la 92.1 FM expone que “no sé que argumentos tendrá Gareca para sostener esto. Lo de Gareca hoy es impresentable: pone un esquema que no lo convence, a los 30 minutos lo cambia y pones a la picota a un jugador, y tampoco te resulta”.

Muy ofuscado, Juan Cristóbal Guarello sentenció que “perdiste contra Bolivia en el Nacional, qué vas a ir a hacer a un Mundial. Hoy Colo Colo y Universidad de Chile le ganaban a Bolivia. Los jugadores jóvenes de esta selección son unos fantasmas”.