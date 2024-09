La selección chilena no pudo y perdió 1-2 ante Bolivia, en un partido que será recordado por mucho tiempo por lo espantoso. La Roja fue un horror por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026… y el Equipo de Todos se empieza a despedir anticipadamente de la posibilidad de estar en la cita planetaria.

Y es precisamente eso lo que postula Cristián Caamaño, quien en la transmisión de Radio Agricultura y de forma categórica, sepultó totalmente cualquier aspiración de este equipo en clasificatoritas.

“¿Tú te preguntas por qué todos crean situaciones de goles y Chile no? (…) Pero más allá de Gareca y su equivocación y tozudez, estos jugadores no tiene una gota de calidad para enfrentar una clasificatoria. Me van a perdonar, pero después de tres partidos de Copa América y dos de eliminatoritas, lo de Dávila, Osorio, no da más posibilidades”, dijo Caamaño.

Agrega: “pon uno, pero los dos… me parece que si vamos a terminar las eliminatorias con estos chicos, en la fecha 15 ya vamos a estar en la casa comparando el LED. También hay responsabilidad de otros jugadores acá. De Isla, de Díaz, de Catalán”.

Viene Brasil y Colombia: Chile a comprar el LED

“Si no son capaces de imponerse por si mismos, más allá del esquema de Gareca, dejemos de apuntar sólo al técnico. Decían que eran capaces de ganarle a cualquiera. No, no, no. No son capaces de ganarle a nadie. No es ganas, no es querer. Es un tema de que no pueden”, complementó el rostro de la 92.1.

Caamaño añade que “hay un tema global de todo esto: no tiene que ver con la estadística… jugando así despidámonos del mundial. No sé si es por la derrota de hoy o que después viene Brasil y Colombia, y tenemos a estos mismos jugadores”.

Chile pierde: no le gana ni a Bolivia.

El comentarista explica que “viene Brasil y Colombia, la tormenta perfecta con un entrenador confundido y con la falta de jerarquía de los jugadores. Y no es culpa de ellos. Esto no tiene vuelta atrás. Tengo que decir con el dolor del corazón, en la fecha 8, Chile está eliminado por juego. Chile no tiene nada que hacer en estas clasificatorias”.

“Estamos hundidos, fundidos, no hay nada que lo pueda remediar. Ni Gareca, ni Pep Guardiola ni Jürgen Klopp, esto no lo resuelve nadie. Los números nos sostienen en carrera, pero así es imposible clasificar al Mundial. En la fecha 8, es doloroso, pero el baño de realidad y humildad debe ser concreto. Este equipo no le gana a nadie”, sentenció muy molesto y decepcionado Cristián Caamaño.